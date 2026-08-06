Bañados de Carrasco: Ortuño anunció que se incluirán en la lista de humedales protegidos para “despejar dudas y manejos”

El ministro de Ambiente dijo que por ahora no los habían incorporado con el fin de tomarse “más tiempo para analizar” las medidas de protección, junto con las intendencias de Montevideo y Canelones.

Corren los últimos días del tratamiento de la Rendición de Cuentas en la comisión de la Cámara de Diputados, y este miércoles compareció el equipo del Ministerio de Ambiente, encabezado por su titular, Edgardo Ortuño. Luego de hablar ante la comisión, hubo un cuarto intermedio y el ministro dialogó en rueda de prensa. Al principio fue consultado por la movilización de vecinos y productores de Casupá que tuvo lugar este miércoles en Montevideo, en rechazo al proyecto de construcción de una represa en esa localidad.

“Hay que tener presente que los grandes proyectos en Uruguay siempre han generado polémicas, incertidumbres, en particular en los sitios de emplazamiento de esas grandes obras, como represas, grandes carreteras, puentes y demás”, subrayó Ortuño. Agregó que, no obstante, “Uruguay necesita volver a construir grandes obras para el progreso del país, la mejora de la calidad de vida y de los servicios de la población”. En este caso, “se trata nada más y nada menos que de asegurar el abastecimiento de agua potable con la construcción de una represa largamente fundamentada por los técnicos”, dijo. Además, subrayó que su necesidad fue “confirmada” por la realidad que se vivió “en la última sequía y déficit hídrico”.

El ministro destacó que para responder a las situaciones locales y a las “necesidades que se plantean” el país tiene “dos grandes instrumentos”. Uno es el pago por la tierra en donde se realizan estas obras –las expropiaciones– y el segundo es el mecanismo de evaluación de impacto ambiental y el establecimiento de medidas de mitigación de esos impactos. “En estas dos líneas venimos trabajando, tanto OSE –con el pago por los terrenos– como a nivel del Ministerio de Ambiente”, señaló.

Ortuño sostuvo que “se van a atender las situaciones particulares de una cuarentena de propietarios rurales que están en la zona”, pero lo que están “resolviendo y concretando con esta obra, siempre y cuando, por supuesto, tenga la autorización ambiental correspondiente”, es “asegurar el agua para casi dos millones de uruguayas y uruguayos”.

Los bañados de Carrasco

El ministro de Ambiente también fue consultado por la exclusión de los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos, un tema que viene generando ruido en los últimos días. En predios linderos a los bañados, la compañía Bislun SAS proyecta un desarrollo inmobiliario de 226 hectáreas, que está a estudio de la Junta Departamental de Montevideo (JDM). A su vez, diputados colorados quieren llamar a Ortuño a comisión por este tema, porque, según la representante Elianne Castro, no hay un “fundamento técnico para esa exclusión”.

Ortuño subrayó que es importante aclarar cuestiones que se han planteado “por falta de información o por intenciones políticas”, ya que “no se ha quitado una protección a los bañados de Carrasco, porque nunca existió una protección legal” a esa zona, “ni a ningún otro humedal hasta este gobierno”. “El gobierno actual decidió, por decreto, establecer la protección ambiental a 800.000 hectáreas –37 humedales–, y en el mismo decreto se establece tomarnos más tiempo para analizar, junto a las intendencias de Montevideo y Canelones, las medidas de protección para los humedales de Carrasco”, sostuvo.

De todas maneras, el jerarca dijo que vistos “los planteos públicos que se han realizado y las suspicacias” que “de ninguna manera” pueden aceptar en torno al tema, y sostuvo que “si bien se quiere involucrar al Ministerio de Ambiente en el tratamiento de un proyecto inmobiliario que está en tratamiento en otros organismos públicos”, como la JDM y la Intendencia de Montevideo, “ese proyecto ni estuvo ni está en consideración” de su cartera.

“Pero, para que no quede ninguna duda, y en particular, sobre los temas éticos, que para nosotros como gobierno, y para mí, en lo personal, son muy importantes, hemos resuelto dictar un decreto que incluya a los humedales de Carrasco en la lista de humedales con protección ambiental, de modo de despejar todas estas dudas y manejos”, insistió.

Por último, consultado sobre si eso implica que no se pueda construir en la zona, Ortuño contestó que la delimitación de bañados o humedales con protección ambiental “lo que supone es que no se pueden secar”. “Llama la atención que quienes nunca protegieron ni una hectárea, al nosotros proteger 800.000, se hayan planteado todas estas suspicacias por habernos tomado unos meses para trabajar sobre un área que son menos de 1.000 hectáreas. Pero –insistió– quedan incorporadas. Es un avance significativo en materia de protección ambiental”, finalizó.

“La verdad es que lo celebramos”, dijo, minutos después, la diputada colorada Castro, al ser consultada por el anuncio de Ortuño. Sostuvo que “la presión que ejerció la ciudadanía” y también la oposición desde el Parlamento, con respecto a la decisión de haber excluido a los bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos, “debe haber llevado a que lo reflexionen”.