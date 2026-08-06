Falleció el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi

El jerarca había tenido un accidente de tránsito en la ruta 5 el domingo y se encontraba desde entonces en CTI.

El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, falleció en las últimas horas, a los 63 años. Rossi tuvo un accidente de tránsito el domingo en la ruta 5, en Durazno, y permanecía desde entonces internado en CTI en el Centro de Salud de Durazno (Camedur).

Había asumido su cargo en marzo de 2025. Rossi era médico y experto en drogodependencias, y fue entre 2005 y 2012 responsable del Área de Tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas de Presidencia de la República. También fue consultor de Naciones Unidas en temas vinculados a drogas y delito.

En su cuenta de X, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis informó del fallecimiento de Rossi. “En estos años de trabajo, Gabriel compartió generosamente su conocimiento, nos aportó una mirada precisa y nos impulsó a seguir persiguiendo nuestros objetivos. Nos hará mucha falta”, afirmó el organismo.

Varios jerarcas del gobierno y referentes políticos despidieron a Rossi en redes sociales. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, escribió que el país “pierde a un gran profesional, comprometido y trabajador”, a quien agradeció por su “generosidad y militancia”. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, extendió sus condolencias a la familia de Rossi y afirmó que “el país perdió un imprescindible, un gran compañero, una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en aceptar la SND porque, como me dijo, era volver a donde empezó”. “Trabajador incansable, siempre atento y preocupado por nosotros, los otros, y sobre todo por los más vulnerables, que eran aún mayor desvelo. Honraremos su memoria siguiendo su legado”, sostuvo Díaz.

Por su parte, Daniel Radío, exsecretario nacional de Drogas, integrante del Partido Independiente y designado comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, destacó que Rossi fue un “excelente profesional, serio, responsable, con vasta experiencia”. “Descansa en paz”, expresó.

El senador nacionalista Javier García describió a Rossi como un “gran tipo y excelente profesional”. “Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido”, afirmó el legislador, y le envió un “fuerte abrazo” a su familia.

El velatorio será este viernes de 14.00 a 16.00 en Martinelli.