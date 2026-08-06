El gobierno decretó la alerta roja meteorológica para la costa sureste del país

La alerta regirá entre las 21.00 del jueves y las 04.00 del viernes para la zona costera comprendida entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces.

El Poder Ejecutivo decretó una alerta meteorológica de nivel rojo y dispuso la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera que va desde el arroyo Pando hasta la localidad de Aguas Dulces, entre las 21.00 de este jueves y las 04.00 del viernes.

Así consta en un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Consejo de Ministros, en el que se da cuenta de la posibilidad de “la formación de un ciclón extratropical, consistente en vientos muy fuertes y persistentes, asociados con rachas muy intensas, que podrían superar los 120 kilómetros por hora” en dicha zona, al que accedió la diaria. El documento añade que el horario dispuesto para la alerta constituye el período para el que se esperan los mayores niveles de riesgo.

La alerta comprende las localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, así como las localidades circundantes.

En el decreto se enuncia que las medidas dispuestas se corresponden con “las acciones programadas y cumplidas en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias” (Sinae), y recuerda que estas “son de orden público y su cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales vigentes”. Además, se considera que resultan necesarias, “en tanto existe una alta certeza en la manifestación del fenómeno en un tiempo perentorio y el aumento de los potenciales impactos, lo que puede implicar movilizaciones y restricciones a la movilidad”.

Como consecuencia, el decreto dispone la “limitación de la movilidad” y que durante su vigencia y para las zonas indicadas, los organismos del Estado deberán “suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica indicada, sin afectación de la retribución correspondiente a los funcionarios”. También que aquellas “excepciones derivadas de servicios públicos que involucren la realización de cometidos esenciales del Estado” deberán correr a cargo de los jerarcas correspondientes, “tomando en consideración el riesgo y la vulnerabilidad para el funcionario y la población objetivo vinculada al servicio de que se trate”.

La norma exhorta a los actores de la actividad privada a ajustarse a “lo dispuesto precedentemente, con la adopción de los criterios enunciados”, y a la población de las zonas afectadas a adherir a las recomendaciones del Sinae.

Suspensión de los servicios de transporte interdepartamental

A través de otro decreto, la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispuso la suspensión de los servicios de transporte de pasajeros por carretera durante la duración de la alerta, desde las 21.00 del jueves y hasta las 04.00 del viernes.

Asimismo, se dispuso que los servicios que se encuentren en circulación “deberán detenerse en la terminal más cercana hasta que se desactive la alerta”. Ambas órdenes podrán extenderse a otras zonas del país “en caso de emitirse nuevas alertas rojas”, indicó el MTOP.

Gobierno espera mejora en las condiciones para la madrugada

Por su parte, en una rueda de prensa, el director del Sinae, Leonardo Palomeque, precisó que la alerta regirá para todas las localidades “comprendidas en la franja costera, inclusive hasta 20 kilómetros dentro del territorio nacional”, que “van a ser las que van a sufrir mayor impacto”.

Según dijo, se busca “evitar el desplazamiento de personas por motivos laborales o que no esté vinculada a su actividad personal”. En ese sentido, en tanto la medida no involucra la prohibición explícita al desplazamiento de personas, instó a la población a no movilizarse en la medida de lo posible.

Palomeque explicó que el Poder Ejecutivo determinó la alerta por la peligrosidad de “los vientos consecuencia del ciclón”, además de elementos de riesgo vinculados a “la condición del terreno, el grado de humedad y la afectación de viento persistente” en las zonas costeras. Con respecto a esto último, advirtió que están previstas “varias horas de viento sostenido en velocidades que son bastante significativas, y con rachas más fuertes”, que estimó podrán alcanzar máximas de 125 kilómetros por hora, y que se espera que lleven a “un número significativo de caída de árboles, columnas y demás”, algo que “puede generar daño a las personas expuestas a la intemperie”.

Se prevé que el evento comience a “perder fuerza a partir de las 2.00 de la madrugada del viernes y salga del territorio nacional”, por lo que la alerta finaliza hacia las 4.00 y “se van a mantener las actividades” para ese día. De todas maneras, Palomeque descartó una posible extensión temporal de la alerta y en ese sentido destacó que el Poder Ejecutivo fijó un período con “un margen de seguridad todavía mayor a la estimación que tiene Inumet”.

Los servicios vinculados a la respuesta de emergencia, como los de salud, “van a mantenerse operativos” y se dispuso “reforzar las capacidades de respuesta” a nivel departamental, indicó.