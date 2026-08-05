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(Archivo, enero de 2026). · Foto: Gianni Schiaffarino

(Archivo, enero de 2026).

Foto: Gianni Schiaffarino

Alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes para este miércoles

Se prevén precipitaciones abundantes, granizo, rachas de viento fuertes y actividad eléctrica intensa.

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Este miércoles el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Localidades afectadas

  • Cerro Largo: todo el departamento.
  • Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
  • Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
  • Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Isla Patrulla, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.

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