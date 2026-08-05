Alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes para este miércoles

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5 de agosto de 2026 - 1 minuto de lectura

Este miércoles el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Localidades afectadas