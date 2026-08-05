Alerta amarilla de Inumet por tormentas fuertes para este miércoles

Este miércoles el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Localidades afectadas
- Cerro Largo: todo el departamento.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
- Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Isla Patrulla, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.