Inumet emitió una alerta por “tormentas fuertes y puntualmente severas” hasta la noche del sábado

Indicaron que inicialmente afectará el litoral oeste, pero se “desplazará gradualmente hacia el noreste” durante el 1º de agosto, al tiempo que se prevén acumulados de precipitación de entre 40 y 60 milímetros.

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Este miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta a través de su sitio web por un período de tormentas fuertes y puntualmente severas “desde la tarde del viernes 31 de julio y hasta la noche del sábado 1° de agosto”.

La institución adelantó que el fenómeno meteorológico “afectará inicialmente el litoral oeste y se desplazará gradualmente hacia el noreste” durante el sábado. Asimismo, señalaron que mientras dure el evento se esperan “acumulados de precipitación de entre 40 y 60 milímetros, con registros que podrán ser puntualmente superiores”.

Además, en las zonas que se vean afectadas por las tormentas podrán registrarse “rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos”.