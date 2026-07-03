La Organización Meteorológica Mundial de la ONU advirtió que se prevé una “intensificación” del fenómeno El Niño

Este viernes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que advirtió que se prevé “una intensificación del fenómeno El Niño”, lo que “aumenta la probabilidad de eventos meteorológicos extremos”.

La organización espera una “rápida evolución” hacia un “episodio intenso durante los meses de julio a setiembre de 2026”, según informó El País y confirmó la diaria con acceso al reporte. “Las predicciones mediante conjuntos multimodelos de los principales centros mundiales de producción indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental”, señaló.

El informe recoge declaraciones de la argentina Celeste Saulo, su secretaria general. Afirmó que lo anterior “aumentará las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”. Agregó que la institución inició una “movilización sin precedentes” para “coordinar actividades” en “apoyo de los gobiernos, las organizaciones humanitarias y los sectores sensibles al clima”.

La OMM explicó que El Niño y La Niña son fases opuestas del patrón climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Los episodios del primero se suelen producir entre cada dos y siete años, al tiempo que su duración oscila entre nueve y 12 meses. Indicó que “comienzan a desarrollarse entre marzo y junio, alcanzan su máxima intensidad entre noviembre y febrero, y ejercen su mayor influencia sobre las temperaturas mundiales durante el año siguiente a su formación”.

Los efectos varían según la intensidad, duración y época del año en que se desarrolla. Sin embargo, en lo que respecta a las temperaturas, el organismo especializado consignó que la probabilidad de que sean superiores a la media en “casi todas las zonas pobladas fuera de las regiones polares” es “sumamente elevada”.

El impacto en Uruguay implicará posibles inundaciones

José Serra advirtió a la diaria que, en mayor o menor grado, siempre se han padecido fenómenos de El Niño. Sin embargo, en este caso, las temperaturas del Pacífico tropical y meridional “han subido y continúan subiendo de una manera exponencial”, lo que llevaría a un fenómeno “muy intenso”.

Serra añadió que el alza en las temperaturas de “todas las aguas de nuestro planeta y del planeta en sí”, sumado a una “alta variabilidad atmosférica, este evento de El Niño y la actividad antropogénica”, lleva a concluir que efectivamente habrá “un Niño bastante severo”.

Afirmó que afecta a todo el planeta y puede dar lugar a sequías pero también a lluvias intensas. Concretamente en Uruguay, sostuvo que se esperan “grandes volúmenes de precipitación” en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, una parte de Tacuarembó y la región más próxima al estado brasileño de Río Grande del Sur. Adelantó que causará inundaciones junto a desbordes de arroyos, cañadas y ríos.

“Tengamos en cuenta que la naciente del río Uruguay se encuentra entre los estados de Río Grande del Sur y Santa Catarina. Es ahí donde el río Uruguay comienza a aportar grandes volúmenes de precipitación provocando un ascenso en la cota en los niveles de la represa de Salto Grande, lo cual conllevaría a que –con determinados volúmenes– se viese obligado a abrir los vertederos, provocando inundaciones a ciudades hacia abajo”, sostuvo.

El meteorólogo Mario Bidegain señaló a la diaria que los centros mundiales de pronóstico climático alertan “desde hace varios meses” de la intensidad que tendrá El Niño. “Se manifiesta con mayor frecuencia de días con lluvia y tormenta, y siempre repercute o deriva en un aumento de los caudales de los principales ríos”. Afecta el río Uruguay, “lo que sería el río Iguazú y también la cuenca alta y media del río Paraná”.

Aunque El Niño ya comenzó a desarrollarse, se espera que las afectaciones en la región se materialicen “entre fin de la primavera” o “principios del verano”, extendiéndose “hasta el otoño del año que viene”, señaló Serra. Bidegain sostuvo que al final de la temporada invernal comienza “a manifestarse en lo que sería el sur de Brasil”.

Fuentes del Instituto Uruguayo de Meteorología confirmaron a la diaria que el organismo informó sobre El Niño el 25 de junio en el Congreso de Intendentes.

Serra opinó que las autoridades “tendrían que estar trabajando” desde hace “mucho tiempo” en áreas inundables “donde hay poblaciones asentadas y retirarlas”, aunque no solamente respecto al fenómeno puntual, sino en relación con todos los eventos “que cada vez, en función de este cambio climático, son más frecuentes y más severos”. Bidegain, por su parte, entendió que se está a tiempo de atenuar el impacto y llamó a realizar “tareas preventivas”, como “la limpieza de los cauces de ríos y arroyos que pasan por las ciudades”, sobre todo en ciudades vulnerables a desbordes como Artigas, Salto, Paysandú o Durazno.