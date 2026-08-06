Inumet emitió triple advertencia meteorológica, dos naranjas y una amarilla, por tormentas severas y vientos fuertes

En conjunto, las alertas abarcan todo el territorio nacional y la más severa, por tormentas fuertes, incluye 16 departamentos.

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6 de agosto de 2026 - 2 minutos de lectura

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió varias advertencias meteorológicas que, en conjunto, abarcan todo el territorio nacional.

Por un lado, rige una advertencia de nivel naranja por tormentas muy fuertes y severas. Además, en las zonas afectadas se esperan precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Abarca los departamentos de Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó en su totalidad.

En Cerro Largo, las localidades bajo alerta son Arbolito, Arévalo, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

A su vez, para Rocha, incluye las localidades de 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Coronilla, La Esmeralda. También La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velazquez.

Por último, en Treinta y Tres las localidades son Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar. Se suman Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.

Por otro lado, la institución también emitió una segunda advertencia de nivel naranja por vientos muy fuertes. Se prevé que sean sostenidos del sector sur con velocidades de 60-80 km/h y rachas de 90-120 km/h o superiores. En este caso, afecta a los departamentos de Canelones, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y Rocha en su totalidad.

En Cerro Largo, la localidad afectada es Lago Merín y en Durazno afecta a Sarandí del Yi. Para Florida, abarca las localidades de 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz. Se incluyen Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

En San José, las localidades son Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez. Se suman Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

En Treinta y Tres, las localidades afectadas son Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, María Albina, Mendizábal, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

Finalmente, Inumet emitió una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes. A diferencia de la anterior, se prevén vientos sostenidos desde el sur de 50-60 km/h y rachas de 70-90 km/h o superiores. Abarca los departamentos de Cerro Largo, Colonia, Durazno y Flores en su totalidad.

En Florida, las localidades afectadas son Cerro Chato y Goñi. Para Soriano, las localidades son Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso y Santa Catalina.

En Tacuarembó, las localidades bajo alerta son Caraguatá, Cerro Chato, Las Toscas, Paso de los Toros, Punta de Carretera. También se incluyen Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco. Por último, en Treinta y Tres, las localidades son Cerro Chato, Isla Patrulla y Santa Clara de Olimar.