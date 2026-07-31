Inumet emitió doble alerta naranja por “tormentas muy fuertes y severas” para todo el territorio nacional

El Instituto advierte ante la posibilidad de intensa actividad eléctrica con precipitaciones copiosas, granizo y rachas muy fuertes de viento entre esta noche y la mañana del sábado.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió dos alertas naranjas por tormentas muy fuertes y severas que afectarán a diferentes partes del territorio nacional entre la noche de este viernes y la mañana del sábado.

Las alertas son dos y afectarán a diferentes partes del país en diferentes momentos durante las próximas horas, en las que se advierte que las tormentas “podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

Desde el Inumet indicaron que la probabilidad para ambas alertas es del 75%, y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias en caso de eventos adversos.

Alerta naranja para el sur y oeste entre las 20.00 del viernes y las 03.00 del sábado

La primera alerta rige entre las 20.00 de este viernes y las 03.00 del sábado para los departamentos de Canelones, Colonia, Flores, Montevideo, San José y Soriano en su totalidad. También para parte del departamento de Durazno, ya que comprende a las localidades de Baygorri, Carlos Reyles, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe y Santa Bernardina.

Mientras tanto, para Florida, se encuentran bajo la alerta 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

En Lavalleja, la alerta naranja rige para Blanes Viale, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa del Rosario.

Asimismo, casi todo el departamento de Maldonado se verá afectado, con una advertencia para los siguientes lugares: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Mientras tanto, para Paysandú, el Inumet advierte que el fenómeno alcanzará a las localidades de Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Igualmente, en Río Negro, la advertencia es para Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Por último, la alerta también rige para algunas localidades del departamento de Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Garibaldi, Salto y Termas del Daymán.

El fenómeno alcanzará al norte y este del país entre la madrugada y mañana del sábado

En tanto, una segunda alerta de igual tenor, que comprende al resto del territorio nacional, entrará en vigencia a las 03.00 del sábado y finalizará a las 09.00. En este caso, se encuentran comprendidos en su totalidad los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres.

De igual forma, las localidades de Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí en Durazno.

En Florida están comprendidos en la lista los poblados de Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez, mientras que para Lavalleja, la alerta rige para 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

En tanto, la segunda alerta alcanzará únicamente a las localidades Aiguá, José Ignacio y Los Talas, en Maldonado, y Tambores, en Paysandú.

Para Salto, la alerta se extiende a Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.