Abarca localidades de Cerro Chato y Rivera, y podría incluir “intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

20 de julio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

Este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes.

La perturbación atmosférica está asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país y, en las zonas afectadas, se espera una “intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

En Cerro Largo, la advertencia incluye a las localidades de Arachania, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.

Por otro lado, en el departamento de Rivera, abarca Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, La Puente, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Desde Inumet advirtieron que “se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia” y continuarán monitoreando la situación.