Inumet actualizó su alerta por lluvias abundantes y tormentas fuertes para este fin de semana

Este viernes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una actualización para su aviso especial por lluvias abundantes y tormentas fuertes, que afectarán principalmente al centro y el norte del país a lo largo del fin de semana.

El aviso advierte que en las zonas afectadas por las tormentas “podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos” y que durante el evento pueden ocurrir “mejoras temporarias”.

El reporte original del Inumet advertía por posibles desmejoras, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, como consecuencia del ingreso y desplazamiento de un frente cálido a lo largo del territorio nacional. Justamente, el jueves las temperaturas vieron un incremento considerable, que aún se mantiene: según el pronóstico meteorológico del organismo, este viernes las temperaturas mínimas promedian los 20°C y las máximas se acercan a los 30°C a lo largo del territorio nacional.

Según la actualización del instituto, y en función de las condiciones meteorológicas, ahora se esperan tormentas puntualmente fuertes para esta noche en el norte del país. También precipitaciones que el Inumet estima que se ubicarán entre los 20 y 40 milímetros en tres horas.

Asimismo, en su alerta original, el Inumet daba cuenta del ingreso de un semiestacionario a partir del sábado y hasta la tarde del lunes. Con respecto a esos días, el organismo advierte en su actualización por el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes para las franjas centro y norte, con registros de lluvia acumulada de entre 60 y 80 milímetros, “con valores puntualmente superiores”.

Para el lunes, en tanto, si bien la situación “continuará inestable en la zona norte, no se prevén eventos significativos”, indicó el Inumet.