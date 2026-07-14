Inumet advierte por lluvias abundantes para los próximos días y una desmejora hacia el fin de semana

Este jueves y viernes se prevén precipitaciones de entre 40 y 80 milímetros para las regiones centro-este y norte y que, a partir del sábado y hasta el lunes, estas alcancen los 100 milímetros en el centro y el norte del país.

Este martes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia por posibles tormentas fuertes –algunas puntualmente severas– y precipitaciones copiosas que tendrán lugar entre este jueves y el lunes de la semana que viene.

El Inumet reparó que en las zonas afectadas por las tormentas “podrán registrarse rachas de vientos muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, y que a lo largo del evento puede haber “mejoras temporarias”.

Desde el instituto indicaron que la instalación de los eventos meteorológicos que se pronostican y su prolongación a lo largo de varios días obedece al ingreso de diferentes frentes al territorio nacional. En primer lugar, a partir de la madrugada del jueves y durante el viernes inclusive se espera que un frente cálido ingrese a nuestro país desde el litoral oeste y avance a lo largo del territorio nacional.

Dicho fenómeno, explicaron, vuelve propicias las tormentas puntualmente severas y las precipitaciones abundantes ya mencionadas. En particular, y con respecto a esto último, indicaron que las franjas más afectadas, y para las que se esperan los mayores registros de lluvia acumulada entre jueves y viernes, serán la centro-este y la norte, con valores esperados de entre 40 y 80 milímetros, e incluso con la posibilidad de “acumulados puntualmente superiores”.

En tanto, a partir del sábado y hasta la tarde del lunes se prevé el ingreso de un frente semiestacionario que “afectará principalmente el norte del país” y desembocará en “tormentas fuertes y precipitaciones copiosas” de igual manera. Desde el Inumet indicaron que se estima que los acumulados de lluvia esperados para entonces se ubican entre los 60 y 100 milímetros para la región centro de nuestro país, mientras que en el norte “podrían oscilar entre 80 y 120 milímetros con valores puntualmente superiores”.