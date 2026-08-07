Para Robert Silva, los juicios sobre el viaje de un grupo de legisladores a Israel corresponden a una “crítica ideologizada”

El senador colorado llamó a “tener un poco de reflexión” y aseguró que los diputados que integraban la delegación “estaban en contacto permanente” con sus suplentes en Uruguay.

El senador del Partido Colorado (PC) Robert Silva estuvo en Panorama informativo y defendió su participación en un viaje a Israel junto a otros legisladores de la oposición la semana pasada y llamó a “tener un poco de reflexión” ante las críticas vertidas al respecto por algunos actores del oficialismo sobre la concreción del viaje en plena mientras aún se discutía la ley de Rendición de Cuentas.

Durante la entrevista, el senador colorado restó importancia a tales críticas, y calificó a varios de quienes efectúan dichos planteos como “los Marco Polo del siglo XXI”, ya que “tienen récord de viajes pagados por el parlamento”, varios de los que aseguró sucedieron en circunstancias similares. Sin explicitar ningún nombre, Silva agrupó a “una cantidad de legisladores del FA” en dicho ejemplo, y reprocha la “crítica ideologizada” que estos llevan adelante”. “Cada uno se hace cargo de las cosas que dice: los diputados que fueron, fueron diputados que dejaron a sus suplentes, [y] me consta que varios de ellos estaban en contacto permanente”, aseguró.

Sostuvo que el viaje le permitió una aproximación a la sociedad del país de Oriente Medio, y calificó su “apuesta a futuro” como algo “inspirador” para nuestro país, el que dijo “necesita dramáticamente apostar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y a la educación como palanca del desarrollo para que haya crecimiento”. “Es una sociedad pujante, es una sociedad en desarrollo, es una sociedad que invita a animarse, a que no hay obstáculos, y eso es lo que creo que nuestro país supo ser y que ahora tiene que avanzar en esa línea”, reivindicó.

Respecto a si vio conveniente participar en la gira dadas las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza, donde el conteo de muertes supera las 73.000 personas fallecidas desde octubre de 2023, Silva explicitó su apoyo al país, el cual sostuvo actúa en respuesta a quienes buscan su “eliminación”, como Hamas y Hezbolá. Así, y si bien dijo que le parece “atendible” el hecho de “que se ponga en evidencia que hay situaciones reprochables que suceden y que en todo conflicto pueden suceder”, llamó también a cuestionar las vulneraciones a derechos en dichos “regímenes terroristas”, y a que “se ponderen los acuerdos de paz” que “Israel está llevando adelante de forma histórica”.

De igual manera, y consultado sobre si no entiende que la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre de 2024 fue desproporcionada, sostuvo que “en una guerra se producen cosas”. “Yo no voy a defender ninguna violación de derechos humanos, pero tampoco voy a poner en una balanza”, comparó, para añadir que “Hamás no tendría que haber hecho lo que hizo”, ya que “no hubiese generado todas estas consecuencias de la defensa de Israel”.

La decisión de no votar la Rendición de Cuentas en general es “un tatequieto al gobierno”

Respecto al contenido del articulado de la Rendición de Cuentas, Silva destacó que “es un buen proyecto”, y subrayó que “cuando las cosas están bien y son algo positivo, hay que marcarlo”. Es así que reivindicó la necesidad de efectuar una revisión profunda, y destacó la labor de la Comisión de Hacienda, así como la de su equipo técnico en ese sentido.

Entre otros aspectos, el legislador colorado destacó “el fortalecimiento del organismo vinculado a la defensa de la competencia” y la revisión de “las regulaciones en los distintos sectores”, como la simplificación de los trámites de importación y registro de productos. “Nosotros lo teníamos en nuestro programa de gobierno, así que con eso estamos de acuerdo”, aseguró con respecto a este último.

Empero, recordó que las bancadas parlamentarias de los partidos de coalición no votarán la iniciativa en general, y sostuvo que, excepto por “una situación extraordinaria”, mantendrán tal postura. “Es una señal, un parate, un tatequieto al gobierno”, describió.

De todas maneras, para el senador colorado el Poder Ejecutivo no tendrá dificultades para su aprobación, ya que da por cierto el hecho de que Cabildo Abierto (CA) brindará al gobierno los dos votos que le faltan en la Cámara de Diputados. “Eso ya está en los corredores parlamentarios, eso se sabe”, afirmó.

“Orsi dijo: ‘No voy a subir los impuestos, no voy a crear impuestos’, y los creó y subió”

En ese sentido, durante la entrevista también se abordó el paquete de propuestas que el líder de CA, Guido Manini Ríos, presentó al presidente de la República, Yamandú Orsi, en torno al que Silva expresó su sorpresa, dada la inclusión de “otro impuesto más” como parte de él.

Fue así que acusó tanto a CA como al partido de gobierno de ser “los responsables de que tengamos impuestos nuevos”, algo que catalogó como “la realidad objetiva”. “Yo no entiendo: capaz que quieren seguir pagando impuestos”, ironizó el legislador colorado, quien advirtió que “el que paga todos esos impuestos es el consumidor final”, dado que “cuando los costos suben, el consumidor final es el que paga”.

“El presidente Orsi, frente a una cámara, dijo ‘no voy a subir los impuestos, no voy a crear impuestos’, y los creó y subió otros”, expresó con desconcierto el legislador colorado, que sumó a ello la no concreción de una devolución de los dos puntos porcentuales de IVA “que se bajaron del descuento [y] que se iban a devolver”. “Esas son las cosas que, incluso como yo lo he dicho siempre, afectan al sistema político”, argumentó.