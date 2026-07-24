Varios legisladores de la oposición viajarán el lunes a Israel, donde mantendrán “reuniones de carácter estatal”

El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que busca “conocer de primera mano todo lo que pasó con el atentado”, ya que “la información que llega desde allá nunca se sabe qué tan cierta es”.

A fines de noviembre de 2025, 15 legisladores de la oposición viajaron a Israel, invitados por el gobierno de ese país, para “tomar contacto” con lo que estaba “aconteciendo por esa zona”. El lunes 27 de julio, luego de otra invitación gubernamental –a través de la embajada israelí en Uruguay–, varios legisladores de la oposición que no estuvieron en aquella oportunidad viajarán a Israel y volverán el 4 de agosto. Como sucedió la última vez, ningún integrante del Frente Amplio (FA) participará en el viaje.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, uno de los viajeros, dijo a la diaria que el objetivo de la invitación es “mantener una serie de reuniones de carácter estatal, con integrantes del Parlamento” de aquel país, representantes de la cancillería “y otras organizaciones del Estado”.

“A su vez, vamos a hacer una serie de visitas, tanto en el sur como en el norte; entre otros lugares, a donde ocurrieron los hechos del atentado del 7 de octubre de 2023 y una serie de visitas de similar agenda a la de la delegación que participó el año pasado”, indicó. Rodríguez dijo que espera tener la oportunidad de conversar con “familias de víctimas de los atentados”, ya que se les transmitió que ese encuentro va a formar parte de la agenda.

Rodríguez dijo que también visitarán zonas cercanas a los Altos del Golán. “Desde el punto de vista geopolítico, es importante el conocimiento, porque no es lo mismo verlo en Google Earth que ver la importancia que tiene para el Estado de Israel la protección militar en esa zona”, señaló. “Y después, por supuesto, tener la oportunidad de conversar con integrantes del Parlamento y del gobierno. Entre las cosas que solicité está visitar alguno de los emprendimientos tecnológicos de uruguayos instalados en Israel”, finalizó.

Otros nacionalistas que concurrirán son los senadores Javier García, Rodrigo Blás, Carlos Camy, Graciela Bianchi y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. También irá el senador Sebastián da Silva, quien dijo a la diaria que hay tres destinos que le gustaría conocer: Israel, China y Nueva Zelanda, así que en esta oportunidad podrá cumplir con el primero.

Da Silva resaltó que la agenda será “muy nutrida”, porque van a ver “alta tecnología”, incluida la relacionada con la seguridad, aunque le faltará conocer un poco de lo que más le gusta, como el sistema de riego israelí. Esto no podrá verlo, dado que será una visita “más política”. “Iré mirando en el ómnibus cómo riegan el desierto”, agregó. De todas maneras, subrayó que va con “bastante expectativa”, porque es una de las “materias pendientes” que tenía.

El senador nacionalista toma como “normal” que no vaya nadie del oficialismo al viaje, dado que “la izquierda está de punta con un país amigo como Israel”. “Capaz que, si alguno quisiera ir, después lo ponen en la hoguera en la Mesa Política” del FA, comentó.

Del Partido Colorado viajarán los senadores Andrés Ojeda, Tabaré Viera y Robert Silva. Este último dijo a la diaria que su expectativa es “conocer un país que tiene una riquísima tradición, muy hermanado a Uruguay, que tiene mucha gente de su colectividad acá y ha desarrollado mucha parte de su identidad con nosotros”. Resaltó que en Israel van a tener “mucho contacto” con cuestiones que pidieron, vinculadas a “ciencia, tecnología e innovación”, porque se trata de un país que tiene “mucho avance en eso”, así como “en algunas cuestiones vinculadas a la seguridad”.

El diputado cabildante Álvaro Perrone es otro de los invitados que concurrirá. En diálogo con la diaria, señaló que aceptó la invitación “para conocer de primera mano el estado de situación, todo lo que pasó con el atentado, y tener contacto con el gobierno” de Israel. “Hay veces que tenemos que andar desmintiendo información de acá, de Uruguay, entonces, la información que llega desde allá nunca se sabe qué tan cierta es”, sostuvo. Perrone dijo que la embajada de Israel le insistió “en varias oportunidades” para hacer el viaje y, “por una cuestión o por otra”, no había podido ir, pero “ahora se dio”.

Por último, Carlos Varela Nestier, coordinador de la bancada de diputados del FA, señaló a la diaria que no le consta que la embajada de Israel haya invitado a algún legislador del oficialismo. Puntualizó que a él, como coordinador, no le llegó ninguna invitación. Varela Nestier dijo que, de todas maneras, no hubiera viajado, porque “el contexto no se modificó” en relación con el viaje anterior –para el que sí lo invitaron, pero no aceptó ir–; además, señaló que en este momento están en pleno debate por la Rendición de Cuentas. “Sinceramente, no siento que se haya modificado el contexto como para justificar un viaje invitado por el gobierno de Israel. Pero se ve que la embajada tenía constancia [de eso], porque ni siquiera lo intentó”, finalizó.