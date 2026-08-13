El 57% de la población desaprueba el gobierno de Orsi y los juicios negativos crecen entre los votantes frentistas, según Opción

La desaprobación entre los votantes del FA aumentó nueve puntos con relación al segundo trimestre del año; fue el mayor aumento del período de gobierno.

La consultora Opción divulgó este miércoles los resultados de su última encuesta de opinión pública sobre la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi. Según los datos difundidos, 57% de la población desaprueba la gestión (30% considera que es “muy mala” y 27% cree que es “mala”), mientras 24% opina que no es “ni buena ni mala” y 19% la califica positivamente (16% dice que es “buena” y 3% entiende que es “muy buena”).

Con relación al trimestre anterior, la desaprobación del gobierno aumentó nueve puntos y la aprobación bajó un punto. El crecimiento de la desaprobación se explica mayormente por el cambio en los juicios que anteriormente eran neutros.

“Como hemos señalado en informes previos, la tendencia de deterioro de la imagen del gobierno ha sido hasta ahora una constante. La serie histórica de evaluación de gestión del actual ciclo gubernamental muestra, trimestre tras trimestre, un incremento de la desaprobación y, en la mayoría de las mediciones, una caída de la aprobación, siendo más importante el primer fenómeno que el segundo”, indica el análisis de Opción.

39% de los votantes del Frente Amplio (FA) considera la gestión como buena o muy buena y 28% opina que es mala o muy mala, mientras 33% considera que no es ni buena ni mala. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2026 se dio el mayor salto en la desaprobación del gobierno entre los votantes del FA: aumentó 9 puntos, cuando en los dos trimestres anteriores había crecido 6 puntos en cada uno.

“El hecho de que solamente 4 de cada 10 electores del Frente Amplio en 2024 apruebe la labor de su gobierno y de que casi 3 de cada 10 lo desapruebe constituye uno de los principales desafíos de posicionamiento que el oficialismo tiene instalados”, evalúa la consultora.

Entre los votantes de la coalición, 81% evalúa la gestión de gobierno como mala o muy mala, 4% entiende que es buena o muy buena y para el 15% no es ni buena ni mala.

Opción concluye que en el tercer trimestre del año se confirma “un nuevo deterioro del posicionamiento del gobierno ante la ciudadanía, profundizándose su crisis de imagen instalada desde hace varios trimestres”.

Ficha técnica La encuesta fue telefónica, de alcance nacional. Se realizó entre el 16 y el 20 de julio (403 casos) y entre el 6 y el 11 de agosto (403 casos). El muestreo fue aleatorio simple. El margen de error máximo es de ±3,5 % para un nivel de confianza del 95%. Los ponderadores son calculados mediante la técnica de calibración conocida como posestratificación incompleta (rake). Las variables utilizadas para la calibración son: nivel educativo, tramos de edad, género, región de residencia y voto anterior.

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