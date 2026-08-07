Recibir a deportados por Trump: Fernando Pereira se reunió con jerarcas para plantear “cuál es el límite que no se puede pasar”

El presidente del Frente Amplio dijo que en este momento hay “presiones de todo tipo”, que son “mucho mayores que las que siempre recibió el gobierno”, y le causa “impresión” que los partidos de la oposición no se expresen.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, abordó el diálogo del gobierno uruguayo con el estadounidense para recibir deportados por el gobierno de Donald Trump y dijo que conversó sobre el asunto con varios miembros del gobierno –incluyendo el canciller, Mario Lubetkin– para plantear “cuál es el límite que no se puede pasar”.

“No es que no pueda venir gente que esté en Estados Unidos, es que tiene que haber una premisa: que no se violenten los derechos humanos. Si alguien trae obligado a alguien a Uruguay, se violentan los derechos humanos”, afirmó en diálogo con La mañana de la diaria en la diaria Radio.

Consultado respecto de lo que intercambió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, Pereira no detalló el contenido de la charla, pero dijo: “En términos de sensibilidad, Orsi es igual de frenteamplista que yo y Lubetkin también”, por lo que “probablemente se comprendan más que bien” las circunstancias en las que Uruguay negocia.

Apuntó que la administración de Trump “ya deportó 500.000 personas” y reiteró que “no se pueden permitir vulneraciones de [los] derechos humanos”. Dijo que si el objetivo es “unificar familias”, la persona “puede querer venir a Uruguay” y, en ese caso, “no va a haber impedimento” aunque habrá que “construir mecanismos de apoyo para la reinserción en el país”.

“No puede ser de cualquier manera. No puede ser violentando todas las normas internacionales como yo creo que se han violentado en la mayor parte de estos 500.000 casos”, dijo. Catalogó las acciones estadounidenses como “una política migratoria deplorable” y consideró que todos los partidos políticos uruguayos deberían rechazarla.

Por otro lado, están “las presiones de todo tipo” que en este momento son “mucho mayores que la que siempre han recibido los gobiernos”, no únicamente los del FA.

“Me acuerdo bien cómo se paró Didier Opertti, canciller colorado, en relación a determinado tipo de políticas que querían aplicarle a Uruguay y no las aceptó [...]. Me acuerdo bastante bien cómo se paraba [Sergio] Abreu, canciller del Partido Nacional. Salvo que se hayan olvidado de todas esas políticas, estas cosas les deben rechinar. A mí me causa impresión que no se expresen”, señaló.

Las propuestas de Manini para la Rendición de Cuentas son “atendibles”

El jueves, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le presentó a Orsi sus propuestas para la Rendición de Cuentas. Para Pereira, las iniciativas son “todas atendibles”, aunque “compartibles va a ser después de que se analicen”.

“No son de las propuestas que uno puede decir ‘yo a esto no lo voy ni siquiera a analizar porque va contra mis valores, mis principios, mi forma de hacer política’ [...] Son razonables, hay que estudiarlas, hay que ver si son posibles”, indicó Pereira.

En lo que respecta a la negociación para aprobar el articulado en general, opinó que “no hay que limitar la negociación a Cabildo Abierto” y consideró que hay legisladores opositores del interior que “no están de acuerdo con esta forma de resolver, dos días después de presentada la Rendición de Cuentas, que no van a votar aportes adicionales a las niñas y niños”, entre otros puntos.

Pereira llamó a “trabajar en gestión política” y dialogar con los votantes

Para Pereira, la disconformidad en algunos sectores del FA responde a “multiplicidad de enojos”, y si se dijera que es “generalizado por tal tema” –sea el diplomático, el empleo o la seguridad– le “estaría errando”. Sin embargo, llegó en un momento “muy oportuno”, porque el gobierno está a tiempo de “revertir” la situación, aunque “algunos eufóricos de la oposición” piensen que “los partidos se juegan en diez minutos”.

En perspectiva histórica, consideró que los niveles de desaprobación son una “foto” y hay sociedades “claramente más demandantes”. “Los partidos de gobierno sufren los vaivenes de los gobiernos, el FA o cualquiera que esté en el gobierno. No se puede pensar que va a haber un gobierno con poco apoyo y un FA con tremendo apoyo. Eso es absurdo”, aseveró.

Según Búsqueda, una “mesa chica” comenzó a coordinar acciones entre gobierno y fuerza política. Pereira dijo que “hace meses” trabajan con Orsi y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aunque a veces integran a “algún otro compañero si hay un problema en algún lugar específico”. El espacio tiende a “juntar agendas”, y haber reconstituido la Agrupación Nacional de Gobierno busca tener información “en el mismo nivel de hacia dónde se está dirigiendo el gobierno”, indicó.

Consultado sobre los errores que cometió el gobierno, dijo que probablemente el principal sea que realizaron “una cantidad de cosas que no quedaron en la agenda pública”. Sin embargo, la gestión “no es solo comunicar”, sino “conversar con los actores que van a ser beneficiarios de algo para entender juntos de qué se trata el cambio”.

El jueves, el politólogo Adolfo Garcé dijo a la emisora que este es un gobierno “más lejos del FA de lo razonable”. Pereira respondió que respeta la opinión, pero “estos mismos analistas decían que había una moneda girando en el aire cuando la disputa entre Orsi y Delgado”. Por otro lado, coincidió en que el gobierno debe “hablar” con sus votantes, pero defendió que efectivamente es un gobierno de izquierda porque “pone la mira” en infancia y educación; “grava a los que más tienen” y prioriza la atención a la situación de calle, listó.

“¿Estamos ante un gobierno frenteamplista? No hay duda. ¿La gente lo percibe así? No. Hay que trabajar en gestión política, que no es hacer un spot, no es hacer una placa, no es hacer contenido de Whatsapp. Es tener un diálogo con nuestros votantes que permita mostrar el rumbo por el que está transitando nuestro gobierno”, dijo.