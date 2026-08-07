Oddone sobre las propuestas de Cabildo: se pueden contemplar pero “fuera del marco” de la Rendición de Cuentas

El ministro de Economía aseguró que no tuvo tiempo de “estudiar” las iniciativas presentadas por Manini Ríos y aseguró que va a “trabajar hasta el último día para lograr” que la oposición vote el proyecto en general.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, acompañado por el equipo económico, asistió este viernes a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Allí estuvo durante siete horas dando explicaciones sobre las disposiciones del articulado relativas a la cartera que dirige. Con su comparecencia, se cerró la asistencia de las delegaciones a comisión y la semana que viene comenzará a votarse la iniciativa.

“La discusión que acabamos de tener fue una buenísima discusión, se hicieron preguntas muy pertinentes, comentarios muy sugerentes”, lo que “no sugiere una oposición que no va a votar nada”, porque “el nivel de discusión que hubo” demuestra “que estudiaron seriamente”, destacó Oddone cuando terminó la sesión, en rueda de prensa. Al oficialismo le faltan por el momento dos votos para aprobar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados.

La Coalición Republicana (CR) ya anunció a principios de julio que no acompañaría la iniciativa y Cabildo Abierto no ha definido su posición. Oddone afirmó que le restaría “mucha potencia al proyecto si no pudiéramos tener en esa discusión artículo por artículo la capacidad de injerencia por parte de la oposición” y subrayó que trabajará “hasta el último día para lograr que la oposición abra la discusión”.

El ministro fue consultado sobre las propuestas presentadas el jueves por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al presidente Yamandú Orsi. Dijo que no ha tenido “tiempo de estudiar” las propuestas como para dar una “respuesta profunda”. Acotó que en principio todas pueden contemplarse, “pero fuera del marco de la ley presupuestal, porque la ley ya fue remitida” y “no hay mensaje complementario en la Rendición de Cuentas”. “Cualquier iniciativa de estas características debería ser objeto de una ley aparte”, señaló.

Sobre la eventualidad de que no se apruebe y que el gobierno tenga que buscar por otra vía el incremento de las transferencias dirigidas a la primera infancia, Oddone aseguró que todavía no se “resigna” y que pensará “el plan B” cuando eso se concrete. “Para nosotros, en este momento, no hay opción que no sea la Rendición de Cuentas. Si llega el caso en que no haya ley, consideraremos un camino alternativo”, indicó. Agregó que estuvieron horas en la comisión “tratando de responder y de construir un clima de diálogo con la oposición de manera tal de convencerlos de que una cosa es no votar algunos artículos y otra cosa es no tener una ley de Rendición de Cuentas”.

Alcance de la exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda

El ministro fue consultado tanto en la comisión como en la rueda de prensa sobre la decisión del gobierno de exonerar el IVA a los materiales de construcción en el caso de las cooperativas de vivienda. Aclaró que la disposición regirá para todas las obras que comiencen a partir de 2027 y que supondrá para el Estado una resignación fiscal de aproximadamente diez millones de dólares anuales, cuando “se establezca de manera plena”. “Es probable que el desenvolvimiento sea gradual y, por lo tanto, recién llegaríamos a esa cifra en los próximos cuatro o cinco años, pero está claro que esto comprende solamente todo lo que está vinculado al proceso constructivo y no otras cosas, y está claro que es para obras que se inicien a partir de que la ley esté aprobada”, remarcó.