La bancada bicameral femenina se reinstaló, tras cuatro años sin funcionar, con la participación de más de 30 legisladoras

“Los grandes avances en derechos nacen del diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto; a pesar de las diferencias partidarias, es posible construir acuerdos para avanzar en derechos, igualdad y democracia”, expresó la vicepresidenta Carolina Cosse.

“¡Vamos nosotras!”, exclamó la vicepresidenta Carolina Cosse segundos luego de que el equipo de prensa del Parlamento le tomara una foto a ella y a senadoras y diputadas del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente, en el marco de la bancada bicameral femenina que volvió a funcionar después de cuatro años. Fue a instancias de la vicepresidenta que se reactivó el espacio de intercambio.

La reunión retomó el trabajo con el encuentro de más de 30 legisladoras titulares y suplentes, entre ellas las senadoras suplentes Amanda Della Ventura (FA) y Gloria Rodríguez (PN), quien en el período pasado impulsó un proyecto de ley sobre “democracia paritaria”, que no tuvo éxito.

Una vez finalizado el encuentro, que duró unas dos horas, no hubo declaraciones a la prensa, pero el Parlamento emitió un comunicado en el que se informó que las legisladoras acordaron una agenda común sobre diversos temas que ya había adelantado Cosse en un documento al convocar la comisión: violencia digital, democracia paritaria, autonomía económica de las mujeres y acceso de niños, niñas y adolescentes a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

A su vez, la vicepresidenta escribió en su cuenta de X que, luego de cuatro años sin funcionar, la bancada bicameral se reinstaló “reafirmando una convicción que ha marcado su impronta: cuando las mujeres trabajamos juntas, llegamos más lejos”. “La historia muestra que los grandes avances en derechos nacen del diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto, demostrando que a pesar de las diferencias partidarias, es posible construir acuerdos para avanzar en derechos, igualdad y democracia”, afirmó.

Cosse expresó que, con la reinstalación de la bancada, se “reafirma” el compromiso de “construir acuerdos, impulsar una agenda de igualdad y transformar esa voluntad en acciones concretas para las mujeres y para el país”, ya que “cuando las mujeres trabajamos juntas, la política construye más puentes y transforma más realidades”.

A la salida de la reunión, la diputada del FA Inés Cortés (Movimiento de Participación Popular) consideró, en diálogo con la diaria y a título personal, que a partir de lo que se habló “puede haber puntos de encuentro en algunos temas que son fundamentales”. “Me interesa que estos espacios no sean un cascarón vacío, sino que demos las discusiones de fondo”, apuntó, y agregó que, si bien “está buenísima la democracia paritaria y es un tema que preocupa”, eso “no puede quedar solo por ahí”, sino que es necesario “generar transformaciones para las mujeres que no están en estos ámbitos y que son, en definitiva, a las que representamos”.

Consultada sobre en qué temas hubo acuerdos, la diputada dijo que hubo algunos que permitirían “destrabar algunas cuestiones”, y en lo personal, espera que la violencia vicaria pueda ser uno de ellos. En ese sentido, la diputada resaltó que este espacio “abre toda otra perspectiva, una cercanía de otro lugar, desde un lugar más humano”.

Cortés fue diputada suplente en el período anterior, cuando dejó de funcionar la bicameral, y dice que vio “cómo se dinamitó el espacio” porque “era imposible llegar a algunos acuerdos”. “La ley de tenencia compartida fue un parteaguas muy fuerte”, lamentó, y afirmó que “hoy el escenario parece ser bastante distinto, lo cual puede traernos algo de esperanza para ver por dónde avanzar”.

La frenteamplista planteó que otro tema que se abordó en el encuentro fueron “las dificultades que implica la participación política para las mujeres”, en especial, para las que tienen tareas de cuidado, por lo que destacó la necesidad de abordar el sistema nacional de cuidados. Además, las legisladoras intercambiaron sobre la situación de las mujeres en las cárceles.

La diputada del PN Mónica Pereira (Aire Fresco) dijo a la diaria que en la reunión planteó que hay temas en los que tendrán consenso y en otros quizá no, pero subrayó que “lo importante es trabajar en conjunto, es retomar esta bancada bicameral, que es fundamental para trabajar en una agenda” de temas sobre los que están “muy preocupadas”. Apuntó que “ya quedó una agenda tentativa” y que “en breve” se van a estar reuniendo de nuevo.

En particular, dijo que coincidió con lo que se planteó sobre violencia digital, así como en lo referido a la autonomía económica de las mujeres. Planteó que en Treinta y Tres –el departamento que representa– hay “niveles de desempleo alto” y “siempre las mujeres son las más afectadas, como pasa a nivel de territorio nacional”. “Entendemos que es muy importante seguir trabajando en lineamientos que generen fuentes de empleo y atiendan los ingresos”, agregó.

Para la diputada colorada Paula de Armas (Vamos Uruguay), se trata de “una instancia para celebrar”, para que las mujeres “luchen juntas por todos los derechos que todavía faltan conquistar, no solo en la política, sino para las vivencias que muchas mujeres de nuestro país tienen a diario”.

La diputada se refirió a la democracia paritaria y reconoció que “es un tema que está presente”, pero que “no solamente implica un proyecto de ley”, ya que “las transformaciones tienen que generarse desde nuestras fuerzas políticas, de generar distintas instancias y también distintos espacios de encuentro que existan, que todas las mujeres seamos escuchadas, que sepamos cuáles son sus miedos, sus inconvenientes para ser parte de una campaña política o de una agrupación”. De todas formas, aseveró que no se va a “lograr una democracia paritaria si no pensamos” en todos los temas que se plantearon en la bancada, como la autonomía económica.

“Siento que hay que dar pasos firmes y concretos, y lo que más me importa, sin duda, es seguir protegiendo a nuestras niñas y adolescentes, que son siempre quienes más necesitan protección, y que las mujeres de nuestro país puedan sentirse libres”, expresó.