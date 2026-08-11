¿Qué servicios se verán afectados por el paro general parcial este martes?

La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte adhiere pero no para, por lo que habrá servicios de transporte colectivo, mientras que los sindicatos de la enseñanza resolvieron parar 24 horas.

Este martes, el PIT-CNT convoca a un paro general parcial con movilización, resuelto a finales del mes pasado por su Mesa Representativa. Según informó la diaria, la movilización comenzará en la Universidad de la República y finalizará en el Palacio Legislativo.

Entre las principales reivindicaciones de la central sindical están los recursos asignados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la propuesta de gravar al 1% más rico y el planteo de avanzar en la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial.

El paro abarca mayormente la mañana y el mediodía del martes, de 9.00 a 13.00, aunque algunas filiales del PIT-CNT optaron por un horario diferente.

Transporte adhiere sin paro y educación para 24 horas

El paro no afectará los servicios de transporte colectivo, dado que la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte resolvió adherir pero no parar, explicaron desde el sindicato a la diaria.

En la educación el paro abarcará las 24 horas del día tanto en el sector público como en el privado, y afectará a todos los niveles de la enseñanza formal, según consta en una publicación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay.

La Federación Uruguaya de la Salud resolvió parar de 8.00 a 15.00. Por su parte, los trabajadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado lo harán de 6.00 a 18.00, aunque mantendrán la guardia gremial y atenderán urgencias y emergencias, así como a pacientes oncológicos e internados, según consta en un comunicado de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública.

Los trabajadores nucleados en la Asociación de Bancarios del Uruguay resolvieron adherir al paro y participar en las diferentes movilizaciones a lo largo del país.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos informó mediante un comunicado que adhiere al paro de forma parcial, mientras que la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios adherirá de forma parcial.

¿Qué servicios paran este martes?

En lo que respecta a los servicios del Estado y las empresas públicas, las diferentes filiales de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvieron paros en diferentes horarios.

De 9.00 a 13.00 detendrán sus actividades los trabajadores de los ministerios de Ambiente; Desarrollo Social; Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; y Trabajo y Seguridad Social. En el mismo horario lo harán en las direcciones de Arquitectura y de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en la Fiscalía General de la Nación. También pararán los trabajadores de Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Física, de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, el Instituto Nacional de Estadística, la Dirección General de Registros y el Instituto Uruguayo de Meteorología.

Mientras tanto, los trabajadores de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los nucleados en la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional pararán 24 horas, igual que los nucleados en la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay.

Los operadores penitenciarios del Ministerio del Interior, por su parte, también pararán 24 horas con guardia gremial, mientras que los del Ministerio de Educación y Cultura, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, harán lo mismo aunque sin guardia. También los funcionarios del Sodre que estén nucleados en el sindicato.

Asimismo, desde COFE informaron que los trabajadores de los Diques del Estado pararán a partir de las 9.00, “sin retorno a su lugar de trabajo”.

El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), por su parte, resolvió parar de 7.00 a 19.00, con régimen de guardia gremial para “los servicios de tiempo completo de atención a niños, niñas y adolescentes de INAU y los jóvenes de Inisa”, según el comunicado.