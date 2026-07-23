El PIT-CNT definió convocar a un paro general parcial con movilización el 11 de agosto

La plataforma de reivindicaciones incluye el rechazo a la decisión del gobierno de revisar las recomendaciones del Diálogo Social, algo que “debilita la confianza” y “afecta la credibilidad” de los espacios de intercambio.

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este jueves convocar a un paro general parcial para el martes 11 de agosto, entre las 9.00 y las 13.00. La medida incluirá una movilización, que partirá desde la Universidad de la República y terminará en el Palacio Legislativo. La plataforma de reivindicaciones incluye el malestar de la central sindical por la reciente decisión del Poder Ejecutivo de descartar la recomendación surgida del Diálogo Social sobre el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Los reclamos de la central sindical también comprenden los recursos asignados en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad para mitigar la pobreza infantil y el planteo de avanzar en la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial.

Con respecto a la Rendición de Cuentas, Carolina Spilman, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo a la diaria que ven “bastante complicado al Estado” porque el proyecto “lo que va a hacer es reasignar” mayormente recursos de un organismo público a otro. Esto, sostuvo, es “insuficiente para atender todas las problemáticas y la emergencia social”.

Por otro lado, Spilman cuestionó “la falta de cumplimiento” del Poder Ejecutivo en torno a la propuesta de desvincular a las AFAP de la administración de las cuentas de ahorro individual, luego de la mesa de trabajo que mantuvo el equipo económico con las administradoras. “El movimiento sindical participó en ese ámbito de Diálogo Social con mucha seriedad, dedicando tiempo, construyendo acuerdos, cediendo también a muchas cuestiones, y nosotros entendemos que esos acuerdos se deben respetar”, afirmó, y agregó que, cuando no se respetan los acuerdos, “se debilita la confianza y se afecta la credibilidad de un instrumento que para nosotros es fundamental, que es el instrumento del diálogo social”.

“Para nosotros, esto no se trata solamente de una diferencia de contenido. Lo que está en juego es mucho más importante que eso: es el valor político de la palabra y el respeto a los ámbitos de diálogo”, remarcó.

Por su parte, Carlos Clavijo, director del Banco de Previsión Social por los trabajadores y uno de los representantes de la central sindical en el Diálogo Social, dijo a la diaria que el Poder Ejecutivo debió “convocar nuevamente al Diálogo Social, a los mismos actores que estuvimos participando y plantear esta situación”.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha sostenido que las recomendaciones surgidas del diálogo no implican su implementación y se alude a que el documento final estableció que el resultado del proceso “no constituye un ámbito de definición de políticas públicas en sentido estricto, ni implica compromisos automáticos de implementación por parte del gobierno”.

Clavijo apuntó que los representantes del Poder Ejecutivo llevaron al diálogo “la propuesta que era posible llevar a cabo” en torno a las AFAP. “Así nos dijeron en el Diálogo Social, que el gobierno la llevaba. Por lo tanto, si vos cambiás eso, cambiaste algo sustancial”, cuestionó. Por otro lado, consideró que el cambio “deslegitima” a los representantes del gobierno que acordaron en ese ámbito. “Capaz que fueron los actores incorrectos y debería haber ido el ministro de Economía al Diálogo Social para plantear todo esto”, agregó.