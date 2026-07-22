“Los acuerdos están para cumplirse”: el PIT-CNT señala que el gobierno desestimó recomendación del Diálogo Social sobre las AFAP

La central sindical advierte que la sugerencia de crear un organismo público encargado de administrar las cuentas de ahorro individual no será tenida en cuenta por el equipo económico.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informaron este lunes “las líneas de acción que se implementarán” desde el Poder Ejecutivo con base a las recomendaciones del Diálogo Social. El gobierno confirmó que promoverá la unificación de las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes –algo que ya fue incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas–, la creación de una causal jubilatoria que permita el retiro a los 60 años de edad y “un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional, algunas de las cuales requerirán la introducción de modificaciones legales”.

Sin embargo, en el comunicado del MEF y la OPP no se hizo mención a una de las sugerencias incluidas en el documento final del Diálogo Social: la creación de un organismo público encargado de administrar, de manera centralizada, las cuentas de ahorro individual. En el documento del Diálogo Social se propone que las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) se desvinculen del manejo de las cuentas de ahorro individual, pero que mantengan la función de inversión y rentabilización de los fondos previsionales. Este cambio tiene como propósito mejorar el diseño y la integración del sistema de ahorro individual, en pos de una mayor rentabilidad y de una reducción de las comisiones que cobran las AFAP.

La ausencia de este punto en el comunicado, que fue publicado una vez finalizada la mesa de trabajo entre el equipo económico y las AFAP, no cayó bien en el PIT-CNT. A través de un comunicado, el Secretariado Ejecutivo de la central sindical manifestó este martes que “es fundamental que las partes participantes del diálogo social en seguridad social, especialmente el Poder Ejecutivo –que es quien tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley en la materia–, se cumplan estrictamente todos y cada uno de los ítems que surgen de dicho ámbito”.

El PIT-CNT, que este mismo martes mantuvo una reunión con el equipo económico en la sede del MEF, expresó que “llegar a acuerdos implica un largo proceso de acercar posiciones, con compromiso, disposición y voluntad política”, y subrayó que los acuerdos “están para cumplirse”. “Esto implica para nosotros que, en cualquier escenario de diálogo y negociación, el movimiento sindical debe honrar los acuerdos alcanzados, pero también debe exigir, sin desmayo, que las contrapartes los cumplan de forma integral”, resaltó la central sindical.

Con respecto al organismo público a crearse, cuyo objetivo era “administrar los ahorros de los trabajadores según parámetros de calidad de las inversiones y con el objetivo expreso de mejorar los magros rendimientos que ofrecen las AFAP a la población trabajadora”, el PIT-CNT sostuvo que esto, “si bien no iba a eliminar las AFAP ni la presencia del lucro financiero que se nutre de los aportes de los trabajadores, implicaba, al menos, un avance regulatorio en la dirección correcta”.

“Lamentamos que el Poder Ejecutivo, que fue quien propuso esta iniciativa, en línea con las promesas efectuadas durante la campaña electoral, haya eludido el compromiso de implementarla, afectando de esta forma la confiabilidad de los ámbitos de diálogo social en general”, cuestionó la central sindical.

En declaraciones a Subrayado, Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo que la “regresión en los acuerdos” sobre las AFAP por parte del gobierno “consolidó la idea de ir a una movilización” en los primeros días de agosto. La propuesta de llevar a cabo un paro general, que incluiría además otras reivindicaciones, se tratará el jueves en la Mesa Representativa de la central sindical.

“El rol que hoy tienen las AFAP esencialmente es el mismo”

Horas antes de la declaración del Secretariado Ejecutivo y luego de reunirse con el titular del MEF, Gabriel Oddone, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, recalcó en una rueda de prensa que “los acuerdos son para cumplirse”. Apuntó, además, que a la central sindical le corresponde informar a la población e “intervenir con mucha capacidad de propuesta, con mucho trabajo, con mucha escucha, con mucho esfuerzo para llegar a acuerdos”.

Consultado sobre las explicaciones que dio Oddone, Abdala expresó que, “de acuerdo con su leal saber y entender”, el ministro esgrimió que “cuestiones de la macroeconomía general y particular son las que llevaron al Poder Ejecutivo a tomar esta definición”. Pero “no somos nosotros los que debemos responder, sino que es directamente lo que pueda responder el Ministerio de Economía y Finanzas”.

El lunes, previo al cuestionamiento del PIT-CNT, Oddone dijo en una rueda de prensa que con los cambios que promoverá el gobierno “las AFAP siguen siendo las responsables del manejo del fondo de ahorro provisional” y remarcó que cada afiliado “sigue decidiendo de manera individual a qué AFAP” aportar, con “el asesoramiento del Banco de Previsión Social o de otro organismo que eventualmente en algún momento se creará”. “Pero diría que el rol que hoy tienen las AFAP esencialmente es el mismo”, señaló.

“Lo que sí tenemos es que las AFAP van a tener que colaborar en un sistema de información integrado de manera tal que los afiliados puedan, con esa información integrada, conocer mejor, tempranamente, cuáles son las opciones del sistema. Por ejemplo, una persona que hoy tiene menos de 58 años no está en condiciones de conocer en los dos pilares –reparto y capitalización– cuáles son sus opciones de retiro”, apuntó.

Oddone sostuvo que, a partir de la integración del sistema, “estaríamos en condiciones de que una persona de 40 o 45 años, incluso menor, pueda hacer una planificación de su vida en el sistema previsional”. “Nosotros creemos que la centralización de la gestión de la información, de la contratación de seguros y de la distribución de los afiliados al sistema son todas ganancias de eficiencia que van a introducir mejoras notorias para el afiliado”, destacó.

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“No hay un daño a la sustentabilidad futura del sistema”

Desde el Parlamento, a su vez, el diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala valoró en una rueda de prensa que, entre otras cosas, “la diversificación de las inversiones” prevista por el gobierno “puede aumentar la rentabilidad” de los fondos previsionales. Asimismo, adelantó que también habrá que discutir en el ámbito parlamentario el hecho de que se pueda “establecer la causal jubilatoria de los 60 años” con las características recomendadas por el Diálogo Social.

Desde la oposición, en tanto, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez reconoció que, con base en lo que informó en las últimas horas el equipo económico, “no hay un daño a la sustentabilidad futura del sistema”. Sin embargo, remarcó que el hecho de permitir acceder a la causal jubilatoria a los 60 años puede significar “un déficit mayor para el Estado”, dado que, como “la expectativa de vida ha crecido y va a seguir creciendo”, la medida “va a tener impacto en las cuentas públicas y va a quitar recursos a otras áreas de gobierno”.