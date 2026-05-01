En diálogo con la diaria Radio, este jueves, el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, señaló que el cambio propuesto para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) había sido incluido por el gobierno anterior en el anteproyecto de ley de la reforma jubilatoria que terminó aprobándose en el período pasado. “Para tener un alcance de lo que estamos discutiendo, porque acá se plantea que están hablando de 'estatizar' las AFAP y en realidad estamos yendo por un camino que incluso formaba parte de uno de los componentes del anteproyecto de ley que fue puesto en consulta de la ciudadanía, si no me equivoco, en el año 2022”, expresó el integrante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En concreto, la recomendación que figura en el documento definitivo del Diálogo Social para las AFAP consiste en que “las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. En este escenario, se señala que las AFAP se mantendrían “la función de inversión y rentabilización” de los fondos previsionales.

El autor principal de la reforma jubilatoria de 2023 -actualmente Ley 20.130-, Rodolfo Saldain, se pronunció al respecto en la mañana de este viernes. A través de su cuenta oficial de X, afirmó en primer lugar que la propuesta de “centralizar la administración de las cuentas de ahorro previsional” está “mal escrita” y “mal fundamentada” y fue “peor comunicada”.

Saldain mencionó dos razones detrás del planteo de “desacoplar” las tareas que actualmente realizan las AFAP. Por un lado, que “los pilares dejen de ser compartimentos estancos”, y por otro, “superar la oposición a las AFAP” por parte de algunos actores políticos. Esto último, sostuvo, “no fue ni es posible”.

Saldain señaló que, desde la perspectiva del actual gobierno, este cambio tendría como ventaja una “reducción de las comisiones” que cobran las AFAP, así como una “mayor rentabilidad” y una “mejora de diseño e integración”. Sin embargo, señaló que habrá un “impacto mínimo en las jubilaciones” y sostuvo que sería “inadmisible” que “no haya libertad de elección de las personas”.

Por su parte, Bai indicó que el cambio tiene como base “esa visión de que podrían aprovecharse economías de escala que generaran una mejor eficiencia en el mercado”, en el sentido de que “si lo hace uno [solo] lo va a hacer de forma más barata que si lo hacen cuatro diferentes”, en referencia al número de AFAP que operan en Uruguay.

Según Saldain, tanto la reducción de las comisiones como el incremento de la rentabilidad podrían darse “por otras vías”. A modo de ejemplo, mencionó que “todas las AFAP decidieron aplicar comisión cero a los nuevos afiliados durante tres años”, y también la posibilidad de habilitar una “mejor apertura a activos del exterior, que hoy pueden ser hasta el 15% del total de los fondos en administración”.

“Los problemas técnicos que se supone se solucionarían con el desacople de las funciones de las AFAP tienen ya soluciones mejores y sin ruido. El problema político a la interna del progresismo, no tiene solución”, sentenció.

Las posturas, antes y después

En el anteproyecto de la reforma jubilatoria que terminó aprobándose en el gobierno de Luis Lacalle Pou se facultaba al Poder Ejecutivo a disponer que el Banco de Previsión Social (BPS) “centralice y administre la actividad de mantenimiento y operación de las cuentas de ahorro individual obligatorio, cualquiera sea la afiliación jubilatoria de los respectivos titulares”. Sin embargo, en el transcurso del tratamiento de la iniciativa esto fue eliminado.

Actualmente, ante el resurgimiento de la propuesta, varios dirigentes de la oposición se han posicionado en contra. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien en el período pasado se desempeñó como secretario de Presidencia, manifestó días atrás en una rueda de prensa: “Este ruido que se genera entre acuerdo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT habla de estatizar la administración de los fondos previsionales, si bien aparentemente no eliminan las AFAP, [porque] los fondos no los tienen las AFAP y los va a tener el Estado, que es el que va a determinar cómo los administra. Y la verdad, yo no lo quiero así”.

Saldain sostuvo este viernes que, en su momento, este planteo de desacoplar las funciones de las AFAP fue rechazada por los representantes del Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) que integraron la denominada Comisión de Expertos en Seguridad Social, quienes “votaron negativamente”. En dicha comisión estuvieron, entre otros, Bai (como delegado de la central sindical) y la actual presidenta del BPS, Jimena Pardo (como una de las representantes del FA).

Al respecto, en el informe final del Diálogo Social hay una constancia de que tanto el PIT-CNT como Onajpu consideran que las orientaciones de la actual propuesta “constituyen una transformación relevante al modelo AFAP implementado en 1996”. De todos modos, se agrega que, “si bien se concibe esta propuesta como un avance significativo en términos de acercar el diseño de este pilar a los principios de la seguridad social”, ambas organizaciones “seguirán reclamando por una seguridad social universal, solidaria y sin lucro”.

En una resolución de la Mesa Representantiva Nacional Ampliada del PIT-CNT, que fue aprobada por amplia mayoría el sábado 18 de abril, se define a la desvinculación de las AFAP de la administración directa de las cuentas de ahorro individual como un “cambio estructural del sistema mixto de seguridad social”.