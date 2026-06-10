Colectivo de personas en calle advirtió que la operativa del gobierno por la alerta roja “puede resultar violenta y poco adecuada”

Ni Todo Está Perdido realizó una conferencia de prensa de cara al inicio del invierno y reclamó avanzar hacia una “salud de calidad, oportunidades de trabajo y vivienda digna”.

El colectivo de personas en situación de calle Ni Todo Está Perdido (Nitep) brindó este martes una conferencia de prensa en la que realizó una serie de reclamos y reivindicaciones de cara al comienzo del invierno. En la instancia, realizada en el Espacio Colabora de Montevideo, se leyó una proclama en la que se evaluaron los anuncios realizados por el gobierno para hacer frente a la situación de calle; también se hicieron algunas propuestas.

Ante la mirada de quienes se hicieron presentes en la conferencia –entre ellos, el director de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Daniel Gerhard–, Nitep planteó en primera instancia la necesidad de “denunciar y visibilizar los fallecimientos de las personas en situación de calle” sucedidos en los últimos meses. El colectivo remarcó que estos hechos “son responsabilidad del Estado y de políticas públicas insuficientes ante una problemática estructural”.

“No aceptamos que la hipocresía y la indiferencia nos sigan cobrando vidas, nuestras vidas”, manifestó Nitep. En ese sentido, el colectivo afirmó que las muertes “son consecuencia de la vulneración cotidiana de los derechos fundamentales”, reivindicando así la necesidad de poner foco en “salud de calidad, oportunidades de trabajo y vivienda digna”.

La evaluación positiva

Con relación a las políticas que se vienen llevando adelante para atender la situación de calle, el colectivo puso foco en la estrategia nacional para personas en situación de calle, presentada a principios de abril por el Mides, así como en la puesta en marcha de la alerta roja por bajas temperaturas. “Valoramos que la estrategia piense el problema como una política pública nacional y de todo el año, y no únicamente en los meses de invierno”, se señaló como uno de los puntos positivos.

Asimismo, se destacó la inclusión en la estrategia del gobierno del concepto de “trenza” que Nitep reivindica desde 2022, que tiene que ver con un énfasis simultáneo en la salud, la vivienda y el trabajo, que fueron presentados por el gobierno como “vida, vivienda y vínculos”. En la misma línea, el colectivo destacó la incorporación de la propuesta de viviendas colectivas, algo que “constituye una herramienta para superar la situación de calle”.

Por último, se valoró como “importante el involucramiento del presidente [Yamandú Orsi] al asumir públicamente la problemática, darle visibilidad al tema y comprenderlo como una política de Estado, y no como algo circunscrito a ministerios específicos”.

Los debes y las propuestas

Por otro lado, desde Nitep se dejó claro que “hay muchos aspectos” que “preocupan”, como, por ejemplo, una serie de “dudas” vinculadas a los 2.000 puestos de trabajo anunciados por el gobierno para personas en situación de calle. Se plantea que “aún no se cuenta con información suficiente sobre su alcance e implementación”.

En lo que respecta a la salud, se señaló que “hay serias dificultades de asistencia, particularmente en la salud mental”, donde hoy por hoy “el sistema está colapsado”. Asimismo, se puntualizó en que el escenario es “similar” con respecto al abordaje del “consumo problemático”. “Las respuestas existentes resultan insuficientes; los cupos son alrededor de 700, lo que está muy por debajo de la demanda real”, apuntó el colectivo.

Asimismo, en este escenario de una asistencia insuficiente en materia de salud, se catalogó como “caradurismo” y “cinismo” la actitud de aquellos políticos que “piden que se incremente la internación compulsiva”.

Por otra parte, si bien se reconoció que hasta el momento los refugios “han sido la principal herramienta” para evitar que las personas duerman a la intemperie, se remarcó que la mayoría de los refugios “presentan problemas edilicios, de salubridad e higiene”. “A menudo cambiamos la calle por lugares donde se llueve, que están llenos de humedad y que los colchones y las camas tienen chinches”, denunció Nitep.

Por último, el colectivo hizo referencia a la alerta roja, la cual “puede resultar violenta y poco adecuada”. En ese sentido, se planteó la necesidad de “construir soluciones seguras, dignas y sostenidas en el tiempo”. Sobre la Ley de Faltas en particular, se dejó claro que se entiende que el “abordaje no debería centrarse en sancionar, sino en resolver las situaciones de fondo”.

Sobre el final de su presentación, Nitep hizo algunas propuestas, como “generar mesas permanentes de diálogo ciudadano” y “promover la incorporación de referentes pares y el trabajo de duplas, entendiendo el valor del acompañamiento desde la experiencia y la cercanía en los procesos de abordaje”.

En cuanto a los procesos vigentes de trabajo, entre otras cosas, también se mencionó la importancia de “considerar de manera cuidadosa los horarios”, así como “las modalidades de abordaje a las personas en situación de calle, priorizando intervenciones respetuosas adecuadas a cada contexto”.