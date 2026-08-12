Abdala dijo que “si no hay Rendición de Cuentas” van a impulsar “las mismas propuestas” de las cuatro prioridades del gobierno

Este martes se aprobó el proyecto en comisión y la coalición votó cerca de 200 artículos; desde el oficialismo subrayaron que deben “seguir trabajando” para conseguir los dos votos que les faltan.

Finalmente, como estaba previsto, este martes la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja aprobó el proyecto de Rendición de Cuentas, que fue apoyado en general solo con los votos del oficialismo (10 en 18), mientras que cerca de la mitad de los artículos en particular sí fueron votados por la coalición.

La diputada del Frente Amplio (FA) Sylvia Ibarguren, presidenta de la comisión, al terminar la sesión resaltó en una rueda de prensa que la oposición haya acompañado cerca de 200 artículos del proyecto porque hace que sigan manteniendo “la expectativa y la esperanza” de que habrá Rendición de Cuentas. Luego Ibarguren fue consultada por los recortes de cargos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), uno de los puntos del proyecto que habían generado ruido.

Contestó que están trabajando en eso y que, si bien por estas horas el oficialismo presentó algunos artículos sustitutivos, tienen más que ver con cuestiones de redacción o con los propuestos por los organismos cuando estuvieron en comisión, ya que “el grueso de los sustitutivos y aditivos” se van a presentar en el plenario, “en el caso de que tengamos Rendición de Cuentas”. De todos modos, adelantó que “prácticamente es un hecho que va a haber una reversión de esa situación” en el IIBCE.

El oficialismo precisa los dos votos de Cabildo Abierto (CA) –que no forma parte de la comisión– para que se apruebe el proyecto en el plenario, dado que desde el inicio del tratamiento la coalición anunció que no lo apoya en general, pero los liderados por Guido Manini Ríos todavía no confirmaron públicamente lo que harán –el diputado cabildante Álvaro Perrone le dijo a la diaria que por ahora sigue sin hablar del tema–. Ibarguren subrayó que están haciendo negociaciones “a distintos niveles”, porque hay una conversación entre el Poder Ejecutivo “y algunos integrantes de CA, pero desde el día uno ha habido negociaciones en el Parlamento”.

“Nosotros no descartamos nada hasta el último momento. Este partido sigue jugándose, y tenemos que seguir trabajando para conseguir esos votos, a pesar de que sabemos la posición de la oposición, pero nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último momento para tratar de conseguir estos votos”, insistió.

Abdala y las cuatro prioridades

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión, luego de la sesión dijo en una rueda de prensa que en el plenario van a presentar sustitutivos de algunos de los artículos que no apoyaron. Pero, a grandes rasgos, acompañaron las prioridades que se fijó el gobierno, como la prestación única para la primera infancia, la partida para las personas en situación de calle y las partidas para educación y seguridad, “pero con algunas críticas y objeciones”, en particular, por el financiamiento que dispuso el gobierno, porque varias de las partidas “se financian a través de la supresión de vacantes”, y no hay un “estudio pormenorizado” del Poder Ejecutivo “de si se terminan distorsionando varios de los servicios que presta el Estado”.

En el caso de la prestación única para la primera infancia, subrayó que están de acuerdo con la unificación, pero no con “quitar las condicionalidades” (en referencia al artículo 269 del proyecto, que la coalición no votó en comisión), porque deben ser “completas”, es decir, que los niños “efectivamente vayan a la escuela y que también se puedan realizar los controles médicos”. Por lo tanto, dijo que van a presentar un artículo aditivo en el plenario de la cámara baja para asegurar “que la mayoría de la prestación llegue efectivamente a los niños”.

Por último, el diputado blanco Pablo Abdala, integrante de la comisión, también subrayó en una rueda de prensa que en la oposición coinciden con “las cuatro prioridades que el gobierno marcó”: infancia, seguridad, gente en situación de calle y educación. Sostuvo que hubo una “campaña de comunicación del gobierno” desde que anunciaron que no votarán el proyecto en general, “de una suerte de chantaje” que los señalaba como “los culpables de que nada de eso prospere”.

“Todo eso puede prosperar mañana mismo, y nosotros nos vamos a encargar. En tal caso, si no hay Rendición de Cuentas cuando esto ingrese al plenario, porque el FA no consiguió los dos votos que le faltan, vamos a impulsar esas mismas propuestas, porque nosotros estamos de acuerdo. Pero queremos que las cosas se separen y que no se haga, tendenciosamente, un entrevero entre dos temas que vienen en el mismo proyecto de ley pero que tienen funciones distintas”, finalizó Abdala.