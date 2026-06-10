El Frente Amplio planteó retirar su moción y no habrá ninguna comisión investigadora sobre la gestión de ASSE

El oficialismo no tenía los votos para aprobar su propuesta; de todos modos, el diputado Federico Preve aseguró que, “lejos de detenerse”, se continuará “acumulando evidencia, documentación e información sobre todas las irregularidades” del gobierno anterior.

En un momento de la discusión sobre la comisión investigadora que pretendía conformar el Partido Nacional (PN) para analizar presuntas irregularidades en la gestión de ASSE desde 2015 a la fecha, el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, tuvo que suspender momentanemente la sesión. El detonante se dio a las 22.20 de este martes –ya con seis horas de debate–, cuando su correligionario el diputado Juan Martín Rodríguez exclamó: “Lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza, ¡vergüenza del presidente de la República!”, en referencia a la polémica de la semana pasada de Yamandú Orsi y su camioneta Hyundai.

Algunos segundos antes, el diputado del Frente Amplio (FA) Mariano Tucci había afirmado en el plenario de la cámara baja que el gobierno anterior “estuvo atravesado por algunos de los mayores escándalos institucionales desde la reapertura democrática, y después dicen que [el presidente de ASSE, Álvaro] Danza es un delincuente”, en respuesta a declaraciones previas del propio Rodríguez.

El diputado herrerista llegó a afirmar en una de sus intervenciones que en este momento se está atravesando “la peor gestión de salud de la historia desde la creación de ASSE”. Además, tildó a Danza de “delincuente”, porque, entre otras cosas, “durante ocho meses cobró indebidamente una partida por dedicación permanente y exclusiva mientras tenía otros cinco o seis trabajos”. Rodríguez también recurrió a la figura del mafioso estadounidense Al Capone: “La actitud que asumió la bancada de gobierno fue la del intocable: 'Danza, intocable'. Y usted, presidente, se va a acordar de esa película, Los intocables, [en la que] el intocable era Al Capone, pero mire que para todo Al Capone hay un Eliot Ness”.

Finalmente, la comisión investigadora propuesta por el PN no obtuvo los votos suficientes para ser aprobada. Solo fue apoyada por los nacionalistas, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana, y no obtuvo los votos decisivos de Cabildo Abierto, que, una vez más, votó junto con el FA.

Salle: “Hoy nos tenemos que ir con un sentimiento de frustración”

Sin embargo, la comisión investigadora impulsada por el oficialismo, que proponía enfocarse únicamente en el período pasado –desde 2020 a 2024–, tampoco prosperó en la madrugada de este miércoles.

Luego de un cuarto intermedio, por intermedio del diputado del FA Alejandro Zavala, la bancada oficialista informó que había resuelto retirar la moción presentada para investigar la gestión anterior de ASSE. “Dadas las consideraciones del debate, tomando en cuenta además que todos y cada uno de los puntos que están propuestos en la comisión investigadora han sido denunciados en la Justicia, entendiendo también que es posible que aparezcan nuevos elementos más adelante, y en particular estando a tres semanas del ingreso de la Rendición de Cuentas, con una cámara que claramente tiene un tono bastante lejano al que la bancada de gobierno quisiera tener, vamos a proponer retirar la moción”, expresó Zavala.

La iniciativa, de todos modos, se sometió formalmente a votación. Ningún legislador la acompañó. Sin el apoyo de CA ni de Identidad Soberana, el FA tampoco tenía los votos suficientes para aprobar su comisión investigadora.

En sala, el diputado cabildante Álvaro Perrone señaló que en el transcurso de la discusión hubo “términos muy duros” sobre supuestos hechos de “corrupción a todo nivel” y planteó la necesidad de discutir en alguna otra oportunidad sobre “el uso de los fueros”. “Porque con los fueros todos decimos que todos son corruptos, que todos son delincuentes, y el que no tiene fueros tiene que aguantar”, expresó.

Por su parte, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle calificó la falta de consenso en torno al tema como “un acto bochornoso de irrespetuosidad total al pueblo uruguayo”. “Hoy nos tenemos que ir con un sentimiento de frustración, de dolor, [porque] hoy de aquí tendría que haber salido una comisión investigadora, total, amplia, en la que se despejaran todas las dudas que puede tener el pueblo uruguayo”, expresó.

Preve: “Lejos de detenerse, esto va a seguir”

En la mañana de este miércoles, en el programa Panorama informativo de la diaria Radio, el diputado del FA Federico Preve sostuvo, como una primera conclusión del debate en el Parlamento, que “investigar corrupción en este país duele, cuesta bastante”. No obstante, destacó que los hechos de la gestión anterior ya fueron denunciados por el actual directorio de ASSE en la Justicia. “La denuncia penal seguirá su curso; tenemos plena confianza en el sistema de justicia”, agregó.

“Estamos hablando de casi 200 millones de dólares de fondos públicos desviados a privados, con abuso de funciones, con alejamiento persistente, permanente y continuo de la buena práctica de la gestión a nivel público”, señaló Preve. El legislador frenteamplista aseguró que, “lejos de detenerse, esto va a seguir acumulando evidencia, documentación e información sobre todas las irregularidades que involucran no solo a ASSE, sino también al Ministerio de Salud Pública anterior”.

Por su parte, también en Panorama informativo, el diputado del PN Federico Casaretto consideró que el resultado de la sesión de la cámara baja “no es una buena noticia para el Parlamento”.

Aunque el PN tiene previsto presentar en los próximos días su propia denuncia penal en la Justicia, Casaretto afirmó que “la judicialización de la política no es un proceso bueno para la democracia”. Pero “se nos acabaron los instrumentos legislativos” y “nos obligan a presentar esta denuncia”, señaló.

El diputado nacionalista sostuvo que los principales temas que pretendía investigar el FA, esto es, los vínculos de ASSE con el Círculo Católico, el Casmu y la empresa ITHG, “necesariamente debían compararse con las dos administraciones”. A modo de ejemplo, mencionó que en el caso de ITHG, “que se la cuestionó tanto, que se le dijo empresa fantasma, que además se transmitió como que era una empresa naviera que nada tenía que ver con la salud, hoy llevamos 14 meses de gobierno del Frente Amplio y siguen contratando de la misma manera a la misma empresa”.