Comisiones investigadoras de ASSE: este martes se tratan las dos propuestas y el PN prevé “un choque político importante”

Hasta el momento, ni el Frente Amplio ni la coalición tienen los votos suficientes para aprobar sus iniciativas en la cámara baja; el diputado del oficialismo Carlos Varela subrayó que, de todas maneras, el tema ya está en la Justicia.

Finalmente, en la sesión de la Cámara de Diputados de este martes se tratarán las famosas propuestas de comisiones investigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Primero se pondrá a votación la que presentó el Partido Nacional (PN), que plantea analizar la gestión desde 2015 hasta la fecha. Luego se debatirá la impulsada por el Frente Amplio (FA), que propone investigar la gestión de la administración anterior, de 2020 a 2024.

La negociación entre el FA y el PN para conformar una sola investigadora, como pasó con el caso Cardama, se dio por terminada hace varios días y, por ahora, la situación sigue igual: como Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle, solo vota la comisión presentada por la oposición, y Cabildo Abierto (CA) no apoya ninguna de las dos, en principio, ninguna de las investigadoras llegaría a buen puerto (al FA le faltarían dos votos; y a la coalición, uno).

El diputado Pablo Abdala, uno de los coordinadores de la bancada del PN, ratificó a la diaria que hasta ahora no ha habido cambios al respecto. Señaló que los legisladores de la oposición llegan “muy tranquilos” a la sesión, conscientes de la “responsabilidad” con la que han actuado. Dijo que el FA “está exponiendo a la cámara o al país al riesgo de que no se concrete ninguna comisión investigadora o a que se terminen conformando dos”.

“Ambas serían señales muy negativas para la opinión pública; además, hace 40 días que esto se planteó. Es un tema que debió haberse resuelto muy rápidamente, porque la propuesta del Partido Nacional contempla todo lo que todos los partidos queremos investigar”, subrayó. Abdala dijo que en el fondo esto confirma que el FA “no tiene una voluntad genuina de investigar”.

En cuanto al diálogo con CA por este tema, Abdala dijo que con el diputado cabildante Álvaro Perrone hablaron “hasta que la negociación se agotó”, si bien puntualizó que todos saben cómo es la dinámica parlamentaria: “Hasta que no se vota, siempre es tiempo de llegar a un acuerdo”.

Por último, sobre cómo se dará la sesión de este martes, Abdala dijo que todo parece indicar que habrá “un choque político importante”. “Esperemos, todos, aportar para que esto no se desmadre. Las diferencias van a ser importantes, y ojalá seamos capaces de exponerlas con respeto”, finalizó.

Por su parte, el diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada del FA, confirmó a la diaria que, si bien “todo puede cambiar sobre la marcha, a esta hora” no hay votos para ninguna de las dos investigadoras. “Conozco el mundo del Parlamento y sé que hasta último momento puede haber alguna novedad. Pero, en principio, no saldría ninguna de las dos”, insistió.

En cuanto a lo que dijo Abdala, de que sería negativo si no sale ninguna de las investigadoras o si se aprueban ambas, Varela consideró que la población “tiene otras preocupaciones, que no son si hay una investigadora, dos o ninguna”. “Lo que sí creo es que hemos demostrado que no tuvimos la capacidad, entre todos, de encontrar una síntesis de ambas investigadoras. Eso es una realidad, pero los intentos se hicieron hasta el último minuto”, subrayó.

De todas maneras, Varela destacó que, en el caso del oficialismo, si la investigadora no sale, hay un camino que ya se inició, “que es tan importante como este, que es la denuncia en la Justicia”, que ya se está procesando. “Por lo tanto, es cierto que no lograríamos el objetivo de tener la investigadora, pero se siguió el paso correcto al presentar la denuncia penal, como corresponde”, finalizó.

Para Perrone, “es una payasada”

Por último, en diálogo con la diaria, Perrone ratificó que CA no votará dos investigadoras, porque “es una payasada”. Señaló que, si se aprobaran ambas, se daría el hecho de que, por ejemplo, Leonardo Cipriani, quien fue presidente de ASSE en el período pasado, sería citado a dos investigadoras para “declarar lo mismo”. Consultado sobre por qué no vota una de las dos investigadoras, como hará Salle, Perrone contestó: “Si Salle se quiere prestar al papelón de las dos investigadoras, es un tema de Salle”.

Perrone lleva este tema a los términos en los que se manifestaron en la campaña, enfocada en que “hay que hablar, ponerse de acuerdo y construir la mayoría”, y subrayó que “es lo que no están haciendo” el oficialismo y la coalición. “Si los dos quieren investigar, pónganse de acuerdo”, finalizó.