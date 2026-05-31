Investigadoras de ASSE: Salle solo apoya la de la coalición y, sin acuerdo entre blancos y el FA, no saldría ninguna de las dos

Fue hace casi dos semanas que el Partido Nacional (PN) anunció en una conferencia de prensa que ya no negociaba más con el Frente Amplio (FA) para lograr un acuerdo y unir las dos investigadoras sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Luego el tema quedó por debajo del radar, al menos públicamente. Pero, a partir de este lunes, primer día del mes de junio, empiezan las sesiones ordinarias en el Parlamento y el tema se volverá a mover, con el objetivo de que pueda tratado en el plenario de la cámara baja.

El diputado blanco Pablo Abdala, uno de los coordinadores de la bancada de representantes nacionalista, dijo a la diaria que la situación sigue “incambiada” y que este lunes el tema estará en el orden del día de la reunión del directorio del PN, que convocó a los coordinadores. Como la situación sigue congelada, los blancos pedirán que en el plenario se traten las dos investigadoras de ASSE, “si es posible, esta misma semana”, aunque eso dependerá de lo que surja de las reuniones de coordinación interpartidaria.

Abdala argumentó que se deben tratar esta semana porque es un tema que, “evidentemente, se ha agotado” y, si no se logra un acuerdo en determinado tiempo, “es porque no hay voluntad o margen para el acuerdo”, por lo tanto, “hay que dirimir la situación”. Para el diputado blanco, este tema se da en un contexto “estrictamente político”, en el marco de un “relato que el gobierno viene construyendo”, con una investigadora “que nunca se terminaba de concretar y que vienen anunciando desde el año pasado”, a lo que se sumó la denuncia penal de los últimos días,“sin mayores evidencias y sin mayor sustancia”.

Idas y vueltas

Con este panorama, en el Plenario de Diputados se pondrían a votación las dos investigadoras sobre ASSE: la que propuso el oficialismo para analizar la gestión del gobierno anterior (de 2020 a 2024), presidida por Leonardo Cipriani, y la impulsada por la coalición, que va desde 2015 hasta la actualidad. Apenas el PN anunció que no negociaría más, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone avisó que su partido no votará dos investigadoras.

Por lo tanto, la llave estaba en Identidad Soberana, el partido liderado por el diputado Gustavo Salle: con sus dos votos el FA podría alcanzar los 50 que necesita para aprobar la investigadora (la coalición, como tiene 47 diputados, precisa los dos de Identidad Soberana y uno cabildante –o viceversa–).

Pero en las últimas horas Salle le dijo a la diaria que está decidido “a la investigación amplia, o sea, a la que piden los multicolores”, por lo tanto, no va a votar la del FA y sí la de la coalición, porque él busca “una investigación sin exclusiones” y no quiere “vacas sagradas”. “¿Cómo no voy a investigar hasta la actualidad si, por ejemplo, [la ministra de Salud Pública, Cristina] Lustemberg tiene situaciones que se están poniendo de manifiesto, que vale la pena investigar?”, subrayó.

Por lo tanto, en este escenario la llave la pasa a tener CA, que podría impulsar cualquiera de las dos investigadoras con su voto. Pero, en diálogo con la diaria, Perrone insistió con que aspira a “la cordura” y a que se reúnan el FA y el PN “y unifiquen” ambas investigadoras; en ese caso CA daría sus votos. “Esto es un tema del FA y el PN, no le carguen a CA mochilas que no son nuestras. Entonces, que se pongan de acuerdo. No podemos caer tan en la chiquita, y si no se ponen de acuerdo, que vaya todo a la Justicia”, sostuvo.

Por último, una fuente del FA dijo a la diaria que la idea de la bancada oficialista también es que esta semana se traten ambas investigadoras, y que todavía están tratando de conseguir los dos votos que les faltan para aprobar su investigadora. Agregó que la posibilidad de que se aprueben dos investigadoras sobre ASSE sería “un poco bochornoso”.