Presidente de la asociación de promotores de la construcción afirmó que “sigue habiendo un ritmo importante en vivienda promovida”

Desde que se promulgó la Ley de Vivienda Promovida se presentaron 2.151 proyectos constructivos y a partir de 2021 hubo un incremento en el ingreso de iniciativas; los barrios capitalinos que concentran la mayor cantidad son Cordón, Palermo, Tres Cruces, Aguada y La Blanqueada.

Una delegación de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) mantuvo días atrás una reunión con las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU). En diálogo con la diaria, el presidente de la gremial, Alfredo Kaplan, señaló que en el encuentro se abordaron en particular las características de las ofertas de los desarrollos inmobiliarios, ya que estos se venden en dólares pero “tienen costos que no están asociados al dólar”, sino que “son una mezcla de dólares, moneda nacional y ajustes salariales”.

En ese sentido, apuntó que se discutió “la posibilidad de que, unilateralmente, los promotores pudieran vender en unidades indexadas”; sin embargo, en vista de la posibilidad de que no todos los desarrolladores inmobiliarios se alineen con la medida, se consideró que “se va a crear una confusión en el mercado”. Así, a modo de síntesis, se valoró la opción de que para los casos de vivienda promovida “se publicite en moneda nacional y en dólares dualmente, pero con una expresión en moneda nacional”, apuntó Kaplan.

Esto último va en línea con la agenda de desdolarización que impulsa el BCU. La elección de las unidades indexadas responde, por un lado, al hecho de que algunos actores “prefieren vender en dólares y tienen clientes que les compran solamente en dólares”, y, por otro, a que al sector le resultaría “muy difícil poder vender en operaciones a dos o tres años en pesos fijos cuando mis costos no son pesos fijos”, señaló Kaplan.

“Tampoco son unidades indexadas”, advirtió. “Tiene más que ver con unidades reajustables, tiene que ver con una cantidad de temas”, señaló, y apuntó que, si bien “la unidad indexada no es la moneda ideal, por lo menos es una moneda pragmática a tales efectos”. El presidente de la APPCU sostuvo que este paso para los inmuebles que están bajo el régimen de la Ley de Vivienda Promovida significaría “un cambio cultural importante”.

“Nosotros estamos afines, en la medida en que se permita la libertad de vender en la moneda que corresponda. Me parece bien desdolarizar la economía, pero si alguien quiere comprar en otro tipo de moneda” tiene que existir la posibilidad de que “lo pueda seguir haciendo como hasta el día de hoy”, remarcó Kaplan sobre la iniciativa que impulsa el BCU.

2.151 proyectos de vivienda promovida

De acuerdo con un informe elaborado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), al que tuvo acceso la diaria, desde que se promulgó la Ley de Vivienda Promovida (18.795), en agosto de 2011, hasta el 30 de abril de 2026 han ingresado un total de 2.151 proyectos, que suponen más de 62.000 viviendas. La norma otorga exoneraciones impositivas al sector privado con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda de los sectores medios, algo que ha sido cuestionado por algunos actores.

De esos 2.151 proyectos, 1.757 (82%) han sido efectivamente promovidos, 214 (10%) permanecen en estudio y 180 (8%) se encuentran inactivos –es decir, se desistió de ellos o fueron revocados–, lo que resulta en un total de 62.825 viviendas activas. Las iniciativas que fueron promovidas representan 49.030 viviendas en total, de las cuales 30.600 ya fueron construidas, otras 12.000 están en obra y hay 19.400 cuya construcción aún no se inició.

En lo que respecta a la distribución temporal de la presentación de los proyectos, en el informe de la ANV se señala que a partir de 2021 hubo “un incremento en el ingreso de proyectos” que se explica por “el cambio de reglamentación de 2020”, en el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese año se presentaron 118 propuestas; en 2021, 181, y en los años siguientes 194, 205, 246 y 326. Esta última cifra, correspondiente a 2025, representa el “registro más elevado para un año calendario”, con un incremento de 32% en comparación con el año anterior.

“El año pasado, incluso por rumores de cambios en la ANV, se intensificó la presentación de proyectos. Mi percepción es que hoy sigue habiendo un ritmo importante en vivienda promovida”, señaló Kaplan. En lo que va de este año ya ingresaron 55 proyectos.

Según el informe de la ANV, “los promovidos y en estudio son mayoritariamente proyectos pequeños de hasta 20 unidades”; en total, hay 1.185 iniciativas de este tipo. También hubo 302 proyectos de mayores dimensiones, que superan las 50 unidades.

Con respecto a la ubicación, Montevideo es el departamento que concentra la mayor cantidad de proyectos promovidos, con un total de 1.284. En la distribución por barrios, el registro histórico indica que el grueso se concentró en Cordón (279); en orden descendente, se ubican Palermo (92), Tres Cruces (83), Aguada (67), La Blanqueada (66), Barrio Sur (64), Centro (60) Unión (57), Larrañaga (54) y Ciudad Vieja (50).

Después de Montevideo, Canelones (346) es el segundo departamento con mayor cantidad de proyectos promovidos, seguido por Maldonado (117). Los otros 216 proyectos en el interior corresponden principalmente a Paysandú (57), Salto (31), Florida (29), Soriano (28), Colonia (24), San José (13) y Lavalleja (8).