Ortuño aseguró que en junio se abrirá la licitación de Casupá y desestimó pedido de Lema para suspenderla

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, ratificó que el gobierno seguirá adelante con el proyecto de Casupá para el abastecimiento de agua potable y anunció que en junio se lanzará la licitación, mientras en paralelo avanza el proceso de evaluación ambiental.

El senador nacionalista Martín Lema había solicitado la semana pasada al Ministerio de Ambiente suspender la licitación de las obras en Casupá hasta que no esté culminada la evaluación ambiental. “Preocupa que se esté avanzando en el campo administrativo y presupuestal sin tener el estudio del impacto ambiental”, declaró el legislador a Montevideo Portal, y acusó a Ortuño de “promover la destrucción del ambiente”.

Este domingo, el ministro dijo en rueda de prensa que el gobierno está “convencido de que tenemos que avanzar en atender las necesidades del país y de la población” y “no solo no vamos a detener el proyecto, sino que vamos a avanzar”. Afirmó que en junio se realizará la licitación y que “no solo no hay contradicción en avanzar con el llamado a licitación” en paralelo a la realización de la evaluación ambiental, sino que “es absolutamente compatible”.

Ortuño aseguró, por otra parte, que “hay antecedentes de llamados a licitación mientras en paralelo se avanza con las evaluaciones ambientales”, y puso como ejemplo el proyecto Neptuno del gobierno anterior, que fue dejado sin efecto por el actual. “Hay senadores que plantean exigencias a este gobierno que no plantearon ni cumplieron en la administración anterior, porque en el proyecto Neptuno-Arazatí, que se sigue reivindicando, se hizo el llamado a licitación en marzo de 2023 y recién se presentó el estudio de impacto ambiental a principio de 2024, y la autorización ambiental se otorgó en diciembre de 2024, cuando se había hecho el llamado a licitación a principio de 2023”, señaló. Aclaró que este gobierno no se va “a tomar tanto tiempo” y aseguró que por más que se avance con la licitación, no se procederá a la construcción de la obra sin tener la autorización ambiental.

Por otra parte, Ortuño recordó que ya se había hecho una evaluación ambiental del proyecto de Casupá, pero se resolvió “actualizar con diversos estudios esos trabajos”, que se están desarrollando no solo a nivel interno, tanto en el Ministerio de Ambiente como en OSE, sino también por parte de la Universidad de la República y de técnicos independientes.

Con respecto a las expropiaciones que son necesarias para la construcción de la obra, Ortuño informó que ya se procesó un acuerdo de expropiación “con el pago correspondiente en una zona importante, porque va a ser donde se va a instalar el núcleo de la obra”, y “se continuará trabajando con la treintena de propietarios de la zona”.