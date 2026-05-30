Aumenta el boleto suburbano a partir de la medianoche del lunes 1° de junio

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que habrá un incremento de 2,11%.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que a partir de la medianoche del 1º de junio -el próximo lunes- entrarán en vigencia nuevos valores para los servicios de transporte público de pasajeros en líneas metropolitanas y suburbanas, los cuales tendrán un incremento de un 2,11%.

En los servicios suburbanos, los nuevos precios de la tarifa -que se define por los kilómetros recorridos- van desde 59 pesos para los ocho kilómetros hasta los 139 pesos para 60 kilómetros. Los montos van aumentando cada ocho kilómetros.

Con respecto a los viajes que cruzan límites departamentales con origen o destino dentro de Montevideo, las tarifas parten de 107 pesos para el Anillo 1 (32 kilómetros) y alcanzan los 211 pesos para el Anillo 7 (96 kilómetros).

Asimismo, el viaje mínimo para jubilados y pensionistas, según lo establecido en el Decreto 371/018, se mantiene en 45 pesos. A su vez, se actualizan los valores de los boletos abonos, así como los viajes especiales y los viajes zonales en los distintos corredores del área metropolitana.