“Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”, expresó Orsi al ser consultado sobre la camioneta

El presidente manifestó que los organismos de contralor dictaminarán si se equivocó o no en aceptar un descuento en la compra del vehículo de alta gama días antes de asumir.

Este sábado, en el marco de una visita al departamento de Salto para participar en la inauguración de la Central Hortícola del Norte y en el Congreso de la Federación Rural, el presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a ser consultado por la compra de su camioneta Hyundai de alta gama, luego de que el programa Así nos va de radio Carve informase que el mandatario obtuvo un descuento estimado de 25.000 dólares y terminó pagando por el vehículo unos 54.000 dólares.

La compra se hizo en febrero de 2025, cuando todavía no había asumido la presidencia. En una primera instancia, Orsi dijo que le enviaría la factura de la compra a la periodista que difundió la noticia, Patricia Madrid.

En el programa radial también se informó que durante la ceremonia de asunción la fórmula presidencial se trasladó en un vehículo Hyundai ofrecido por Fidocar, representante de la marca en Uruguay, que pertenecía a la misma concesionaria que le vendió la camioneta a Orsi, Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai.

Posteriormente, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes, en el que, entre otras cosas, preguntó quién tomó la decisión de utilizar un vehículo Hyundai en la asunción, teniendo en cuenta el “descuento de significativa entidad económica” que se le hizo a Orsi, y, en particular, para saber si “existió contacto directo o indirecto” entre Presidencia de la República y representantes de la marca, y si el presidente participó en la selección del vehículo.

Este fin de semana, nuevamente consultado al respecto, Orsi expresó: “Me equivoco todos los días, desde que me levanto”. No obstante, ante la pregunta de si se equivocó en el caso concreto de la compra de la camioneta, contestó: “No”.

Ante la repregunta de si se equivocó en recibir un descuento, el mandatario manifestó que eso “lo dictaminarán los organismos de contralor”, en referencia a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que ya recibió una denuncia anónima por este tema.

Dicho esto, Orsi agregó: “Normalmente, por lo general, cuando hay descuentos yo me tiro de cabeza”. Ante la pregunta de qué otros descuentos ha recibido, el presidente ironizó: “A veces en el descuento... Y en el supermercado de la esquina, por favor, por favor”.

Días atrás, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aseguró en el programa Desayunos informales de Canal 12 que en la respuesta al pedido de informes de Schipani “va a quedar claramente demostrado” que la compra de la camioneta “no tiene nada que ver” con la utilización de un vehículo de la misma marca en la ceremonia de asunción.