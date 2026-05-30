Oposición pide “medidas urgentes” y FA cuestiona “carácter imperial” tras anuncio estadounidense sobre PCC y Comando Vermelho

Andrés Ojeda pide avanzar en “listado de grupos terroristas” y Pedro Bordaberry ingresar al Escudo de las Américas; oficialismo denuncia como “escándalo” una “estrategia discursiva que reafirma el carácter imperial” y que busca influir en elecciones brasileñas.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, difundió el jueves un comunicado en el que se anunciaba que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho fueron definidas por el país norteamericano como organizaciones terroristas. “La administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiamiento y recursos a los narcoterroristas”, cerró el mensaje Rubio. Horas después, la publicación fue citada por el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien expresó a través de su cuenta de X: “Buen momento para acelerar y aprobar el proyecto de ley que presentamos para la creación de un listado de grupos terroristas en el Uruguay”.

La propuesta del legislador cosecha adhesiones en la oposición, bajo la premisa de que las eventuales acciones de Estados Unidos pueden derivar en que el PCC y el Comando Vermelho se establezcan en Uruguay. Sin embargo, desde el oficialismo se interpreta esta declaración difundida por Rubio como parte de una “injerencia” del gobierno estadounidense sobre las próximas elecciones en Brasil.

Bordaberry: “Quiero el Escudo de las Américas”

En diálogo con la diaria, Ojeda comentó que en la propuesta que buscaba crear una lista de organizaciones terroristas proponía incluir a Hamas y Hezbolá, pero reconoció que en este nuevo escenario, donde busca encauzar el tratamiento de la iniciativa, se pueden incluir “otros grupos” como los que ahora puso en cuestión Estados Unidos. “Hay que estar bien cerca de los americanos en esto, son los que la tienen más clara”, remarcó el legislador.

El secretario general colorado enfatizó que a esta altura estos grupos implican una dificultad “regional”, por lo cual a un país como Uruguay el “vínculo de Estados Unidos en estos temas sirve mucho”. En ese sentido, Ojeda planteó profundizar la coordinación con Estados Unidos sin esperar la reunión del presidente Yamandú Orsi con su par Donald Trump, sino a través de un planteo directo al embajador Lou Rinaldi.

“Esto del narcotráfico es así, lo apretás en un lado y salta para otro; hay que ser muy cuidadosos”, comentó a la diaria el senador colorado Pedro Bordaberry. “Uruguay tendría que estar revisando y tomando medidas muy urgentes”, aseguró.

“Si el Comando Vermelho y el PCC no pueden operar en Brasil, lo lógico es que se empiecen a mudar”, analizó también en diálogo con la diaria el exministro del Interior Nicolás Martinelli. “A Argentina no se van a mudar porque integra el Escudo [de las Américas], Paraguay también lo integra, y el único país que queda por fuera es Uruguay”, remarcó. El hoy senador suplente del Partido Nacional sumó que este escenario implica “un gran desafío” para el país y por eso está preparando un pedido de informes para saber cómo se está trabajando.

“Uruguay tiene que ahora ir y decir: ‘Estados Unidos: quiero el Escudo de las Américas’”, planteó Bordaberry. “Eso tiene que hacerlo ya, porque acá no es una cuestión ideológica”, reforzó el senador, recordando que el portaaviones Nimitz –recientemente ubicado en la cercanía de Cuba– visitó Río de Janeiro “haciendo ejercicios militares con la armada brasileña”. Asimismo, recordó que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo recientemente “una reunión de dos horas” con Trump. “Una cosa es lo que se habla y otra cosa son los gestos”, sumó.

Más allá del Escudo de las Américas, el senador colorado planteó que “todos juntos, la Fiscalía, el Parlamento y los partidos”, deben trabajar para aggiornar las normas para el combate a este tipo de grupos criminales. En esa línea, coincidió en que “si hay grupos terroristas, hay que declararlos como tales”, sumando así una visión favorable a la propuesta de Ojeda. “Hay que evaluarlo”, comentó por su parte Martinelli.

Bordaberry mencionó asimismo que en el Parlamento la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, reconoció que “no tenía figuras penales para combatir a los que integran organizaciones criminales”. Ante eso, Bordaberry recordó que ya presentó un proyecto de ley que establece como delito la “pertenencia a una organización criminal”. Por otra parte, en el marco del tratamiento del proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, el senador mencionó que aparecen referencias a la “pertenencia a entidades criminales”, pero que eso aún no está “definido”.

Antonini: “Estoy grande para creer en los cucos”

“Es injerencia en el proceso electoral brasileño, permite la ‘militarización’ de la cooperación contra el crimen organizado, mete al Departamento de Estado y a la CIA directamente en la política brasileña contra el crimen organizado; es un escándalo”, opinó en diálogo con la diaria la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira al ser consultada sobre la declaración de Estados Unidos.

Moreira opinó que se trata de una “coerción con impactos graves en la ciudadanía de los países”, dado que, por un lado, sirve de “estrategia discursiva que reafirma el carácter imperial” en las políticas de seguridad y, por el otro, es parte de “las relaciones carnales de Trump con el bolsonarismo”.

“Este es un intento más de meterse en las elecciones de Brasil”, comentó a la diaria el senador frenteamplista Eduardo Antonini. En cuanto a lo que tiene que ver estrictamente con la situación de seguridad, el legislador reivindicó que “Brasil es un país democrático que tiene sus leyes y que combate a este tipo de delincuentes”.

“Estados Unidos tiene que mantener una política de respeto a la soberanía de los países latinoamericanos, y no continuar con esta práctica”, sumó también consultado por la diaria el senador frenteamplista Eduardo Brenta. “Me parece que esta declaración –que no es más que una declaración, en definitiva– persigue más un interés político que un interés real en el combate al narcotráfico; que debería empezar por casa, combatiendo el consumo y la distribución en Estados Unidos”, sumó el dirigente de la Vertiente Artiguista.

“Uruguay ya tiene los servicios de inteligencia policiales trabajando en esto, pero no trabajan desde ahora, trabajan desde la administración anterior y de la otra administración, y quizás desde antes, monitoreando a estos grupos y su posible ingreso en operaciones en Uruguay”, aseguró Antonini, quien es vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Senado, al ser consultado por si esta declaración significaba un peligro para Uruguay. “Se comparte información a través de Interpol y las reuniones que hacen en forma sistemática los ministros del Interior del Mercosur y de América Latina”, agregó.

“Uruguay está absolutamente comprometido no solo con el combate a las organizaciones terroristas, sino también con los temas que son tan importantes como es el lavado de activos; de hecho, hemos modernizado nuestra legislación en esa materia”, recordó Brenta.

“Son grandes amigos de armar estos circos mediáticos, de decir ‘nombremos terroristas’; recordemos que la administración Trump declara terrorista a Cuba, cuando imagínese Cuba el estado de situación que tiene”, comentó Antonini al ser consultado por su visión sobre la lista que propone Ojeda. “Lo que hace Ojeda es circo, estoy grande para creer en los cucos y en los fantasmas”, concluyó.