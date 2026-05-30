Arim sobre proyecto de reforma de la Biblioteca Nacional: “No hay 20 millones asignados para esto”

El director de la OPP dijo que “hubo un error de comunicación” y que la cifra es un estimado para un proyecto de reconfiguración “a mediano y largo plazo”, que no está incorporada en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, indicó que “hubo un error de comunicación” sobre el plan progresivo de reformas integrales de la Biblioteca Nacional que el gobierno presentó esta semana y que la información que circuló sobre los gastos previstos para esta etapa no es correcta. “No hay 20 millones asignados para esto”, sentenció.

En una entrevista con el programa Aire rico, de FM Del Sol, el director de la OPP dijo que el gobierno se propuso repensar el rol de la Biblioteca Nacional en tanto es “un componente icónico de la cultura uruguaya”. Dijo que esto implica pensar en un proyecto “para el siglo XXI”, en el marco de “una buena política de cultura”, y explicó que si bien hoy en día existen “algunas afectaciones” que la administración central atiende con el actual presupuesto, existe la necesidad de “tener un proyecto a mediano y largo plazo”.

El jerarca aclaró que es como parte de los planes de diseño que se estimó la cifra anunciada, pero que no está contemplada en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al parlamento el próximo mes. Según explicó, las autoridades aún se encuentran “identificando con claridad cuáles son los recursos que se requieren para avanzar por etapas en un proceso consistente de reconfiguración a mediano y largo plazo”.

Consultado sobre el artículo publicado en el portal web de Presidencia, que se titula “Biblioteca Nacional inició plan de reformas edilicias por 20 millones de dólares”, Arim reiteró que eso obedece a errores de comunicación, y explicó que durante el acto de presentación “no se hizo un anuncio en esos planes”. “Lo que sabemos es que probablemente el proceso de reconfiguración de la nueva biblioteca lleve en torno a 20 millones de dólares. ¿Lo vamos a iniciar este año o el que viene? No”, sentenció.

Respecto de los seis millones de dólares que se estima que insumirá la etapa inicial de la reforma, dijo que el gobierno deberá evaluar los avances a medida que ocurran, y reiteró que las autoridades aún se encuentran “en la etapa de lograr una correcta presupuestación”. De todas maneras, destacó la labor del dramaturgo y gestor Gabriel Calderón, que lidera el proyecto, y de la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra: “Hemos logrado tener con claridad un horizonte: hacia dónde tiene que ir un proyecto, en consulta con los actores de la cultura más en general, y ese proyecto tiene que traducirse en un proyecto ejecutivo”, afirmó al respecto.

“Hay un proyecto definido por etapas que es consistente con un modelo de biblioteca que ahora sí tenemos incorporado en un plan estratégico, y eso es algo que se armó en pocos meses”, destacó Arim. Por ello, subrayó que, de todas formas, se han podido llevar adelante “obras que ya se están haciendo en la biblioteca, con asignaciones presupuestales que ya están presentes y que se están mejorando”.