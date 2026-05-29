Mides relanzó set de bienvenida para recién nacidos y presentó un asistente virtual enfocado en la crianza

El director nacional de Desarrollo Social, Nicolás Lasa, dijo que la cartera desarrolló “estrategias de acompañamiento” con las que “llegar con todo para dar respuestas mucho más eficaces”

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó este jueves un paquete de herramientas de acompañamiento a familias en el embarazo y la crianza, como parte de su estrategia para la primera infancia. Según informó el Mides en una gacetilla de prensa, el plan busca “atender las condiciones materiales y afectivas en las que crecen los niños y niñas”, en el entendido de que “criar es una tarea colectiva, que requiere entornos más cuidados, redes más sólidas y comunidades más presentes”.

Los recursos presentados son dos e incluyen un asistente virtual capaz de proporcionar “respuestas claras, rápidas y confiables sobre el embarazo, los cuidados y la crianza”, basadas en insumos de diferentes reparticiones del Estado y organismos internacionales. La herramienta ya se encuentra disponible y las personas interesadas pueden acceder a ella mediante un mensaje de Whatsapp con la palabra crece al teléfono 098 007 263.

También se anunció el retorno del set de bienvenida del programa Uruguay Crece Contigo –que había sido discontinuado hace más de dos años–, destinado a familias con recién nacidos en centros de salud públicos y privados. Contiene “materiales didácticos y lúdicos, especialmente seleccionados para acompañar las buenas prácticas de crianza”, mediante los que se pretende disponibilizar “información de calidad y elementos que promueven el juego, el lenguaje y el cuidado afectuoso desde el primer momento”.

“A nosotros nos orienta mucho el principio de que a cada uno [cada niño] hay que atenderlo en función de sus necesidades”, dijo el director nacional de Desarrollo Social del Mides, Nicolás Lasa, en una rueda de prensa. “Tenemos respuestas para todos y para todas”, agregó.

El director destacó que el asistente virtual permitirá atender las dudas de las diferentes familias y combatir las desinformaciones que surgen a partir de búsquedas en internet. En esa línea, apuntó a las “estrategias de acompañamiento” que parten de “un proceso de refocalización” que atravesó Uruguay Crece Contigo, y explicó que con ellas se pretende “llegar con todo para dar respuestas mucho más eficaces”.

Lasa se refirió a la próxima ley de Rendición de Cuentas, que, según dijo, contiene “novedades que son realmente muy importantes” y que permitirán “mover aún más la aguja” respecto de lo que el Mides ya logró en su primer año de gestión. Entre otros, destacó la disminución de los niveles de pobreza entre menores de seis años, que estimó en 3%, un número que tildó de “gravitante”.

En tanto, la gerenta de Uruguay Crece Contigo, Virginia Cardozo, destacó el “gran trabajo” que lleva adelante el departamento, con propuestas “más diversificadas” y “más actualizadas” para “llegar con materiales que ayuden a la crianza, que apoyen los cuidados y que estimulen la crianza respetuosa”.

Cardozo explicó que, si bien aún no concluyeron todos los procesos de licitación para la compra de los insumos necesarios, el set de bienvenida comenzará a entregarse este año: “2026 va a ser el año en el que se reinstale el set de bienvenida para llegar a todos los hogares”, aseguró. En esta línea, remarcó la responsabilidad del Estado en el acompañamiento de las familias con recién nacidos, y valoró que “apoyar en la crianza es una responsabilidad que pretende llegar universalmente a todas las personas”.

La jerarca apuntó a fortalecer la “lógica de la universalidad” y dijo que es por esto que con el asistente digital se pretende poner a disposición recursos informativos “sobre distintos aspectos que hacen a la vida familiar [y] que, basados en la evidencia, generaron tanto apoyo y tanta valoración positiva”. “Los tiempos cambian, las formas que las personas van teniendo de informarse y de acceder a información actualizada sobre la crianza cambian y tenemos que adaptarnos a eso”, planteó.

Según dijo, la herramienta se elaboró a partir de “la lógica de la tecnología social”, que busca aprovechar desarrollos tecnológicos, como la inteligencia artificial, “para el bien”. Al igual que Lasa, destacó que la información contenida en ella está validada. “Va a ser, absolutamente, una herramienta que nos va a permitir adecuar a cada realidad respuestas para estimular la crianza y el cuidado amoroso”, concluyó.