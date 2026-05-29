Ante reclamos de transportistas por nueva guía de control de carga, el MTOP aclaró que aún no hay fecha de inicio para fiscalizar

La Intergremial de Transporte de Carga se reunió con el ministerio para evacuar dudas sobre el sistema y afirmó que el aviso de la cartera “descomprime la situación”, lo que “permite seguir conversando y negociando” sobre la implementación.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que estaba elaborando una nueva guía electrónica de carga para el control de camiones. El documento, que se le exige a todo transporte de carga, contiene información sobre el vehículo, detalles del viaje y de la carga transportada, y proporciona información sobre las cargas que circulan en el país. El nuevo sistema permite gestionar guías de carga de forma online, a través de una plataforma web y una aplicación para celulares.

Durante el período de gobierno anterior se dejó sin efecto el Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas (Sictrac) y fue sustituido por el Sistema de Gestión de Flota, aunque no se llegó a implementar. En julio del año pasado, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, afirmó, en diálogo con la diaria Radio, que el gobierno iba camino a “tener garantías de trazabilidad de la carga”. Aclaró que no iban a volver al Sictrac, sino a la guía de carga establecida por ley en 2001 y modificada en 2013.

A raíz de la puesta en marcha de un plan piloto del nuevo sistema anunciado en diciembre, grupos de transportistas de carga se movilizaron el fin de semana en Salto, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Río Negro y Montevideo en rechazo a la implementación, puesto que, según expresan, causa complicaciones en la operativa diaria del sector. En diálogo con el diario salteño Cambio, Federico Holzmann, transportista de carga de ese departamento, señaló que la movilización se decidió a partir de un taller que el MTOP hizo en Paysandú para dar instrucciones sobre el funcionamiento de la nueva guía de carga.

En ese contexto, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) –que no convocó las movilizaciones– señaló que el sistema del MTOP “aún presenta múltiples falencias y siembra una gran incertidumbre sobre el sector”. Manifestó, además, su “fuerte preocupación por la inminente puesta en marcha” de la iniciativa.

La ITPC apuntó que desde que el MTOP “inició el plan piloto, sobre fines de diciembre pasado, se han realizado diversas reuniones con las autoridades en busca de conocer detalles de la iniciativa y en las que se expresaron las preocupaciones y necesidades de los transportistas”. Criticó que la guía “no podía quedar en manos de choferes para su operación”, que podría representar “importantes costos administrativos para los transportistas” y que “no había beneficios concretos para los transportistas que compensaran siquiera los costos”.

A su vez, indicaron que, a partir de un calendario de implementación y control de la guía que recibieron del MTOP en las últimas semanas, expresaron a la cartera que “los plazos proyectados son irreales y que existen contradicciones en el proceso”. “El MTOP propone un calendario exigente que prevé multas a partir de junio, lo cual es ilógico si se considera que la guía no está completa ni siquiera desde el punto de vista técnico como para ser implementada de forma masiva”, cuestionaron.

La ITPC consideró “inadecuado” que el ministerio anteponga plazos de fiscalización “cuando no hay un formato de guía consolidado, ni actores capacitados, ni estímulos que fomenten la aplicación del instrumento”. De esa forma, aseguraron que si no se producían cambios, “el sector seguirá rechazando una medida que no contempla sus posibilidades ni sus necesidades”.

El MTOP se reunió con la intergremial

Este miércoles, las autoridades de la cartera se reunieron con la ITPC con el objetivo de “precisar el funcionamiento, los avances y la implementación de la nueva guía de carga”. En un comunicado difundido después de la reunión, el MTOP aclaró que aún no hay una fecha de inicio para la fiscalización y señaló que “no deben confundirse los plazos de desarrollo técnico del sistema con el inicio de los controles, los cuales no están asociados de manera inmediata”.

Sobre el formulario, la cartera informó que se “avanzará en simplificar el llenado de la guía” y que “el documento interactivo se compone únicamente de siete elementos esenciales”: datos de la empresa de transporte, dador de carga, chofer, equipo empleado para el traslado, origen, destino y rubro, lo que incluye el peso y el precio de referencia del flete.

El ministerio reiteró que “no se están aplicando multas por no portar la guía de carga” y que la etapa actual de implementación de la guía “tiene un fin netamente de masificación e integración para todas las empresas y equipos inscritos en el MTOP”.

En cuanto a las críticas por los costos administrativos, la cartera afirmó que la guía tendrá un “costo cero” a través del “fomento de la cultura digital”. “Se aclara de forma definitiva que la guía no tiene costo alguno y su llenado es sencillo, por lo que no requiere la contratación de personal administrativo”, subrayó.

En diálogo con la diaria, el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, dijo que el pronunciamiento “tajante” del MTOP en cuanto a la fiscalización “descomprime la situación” y “permite seguir conversando, negociando, acordando contenidos de la guía y, cuando se llegue a implementar, cómo se va a hacer”.

Para Asumendi, la guía “es un instrumento para otorgarle al esquema de transporte en Uruguay determinadas cuestiones o formas de funcionamiento que son necesarias”. “En la medida en que en muchos sectores de actividad del transporte no se trabaja con contratos formales, el [hecho de] que cada viaje pueda estar formalizado por la guía puede ser algo útil, nos sirve”, reconoció, pero advirtió que el sistema tiene que estar acompañado de “otras cosas”.

En un comunicado posterior a la reunión, la IPTC destacó que el MTOP “se comprometió a que la guía solo será exigible cuando esta se encuentre debidamente conformada” a través de un “proceso que contará con la participación y validación de los transportistas, y que será comunicado con el debido tiempo y la antelación necesaria para todo el sector”.

Además, apuntaron que la cartera mostró “apertura” a las observaciones realizadas a la guía, puesto que “se explicitó por parte del ministerio que se contemplarán de manera directa las observaciones y reclamos técnicos y operativos que los transportistas” han señalado, en particular los “inherentes a la simplificación de la guía para reducir tiempos de proceso y minimizar costos de operación del instrumento”.

La ITPC tiene fijada una asamblea de gremiales asociadas para el 4 de junio, y catalogó la instancia como “clave” para analizar el estado de situación y los escenarios futuros, y así “proyectar el plan de acción gremial en un tema central para el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestro sector”.

Por otro lado, este jueves el MTOP se reunió con los transportistas que se movilizaron el fin de semana. Previo a ese encuentro, la ministra de Transporte había dicho a Canal 5 que los “temores o dudas” que puedan tener los transportistas son legítimos y que, “por supuesto”, el ministerio “está abierto a recibirlos para poder evacuar” las dudas. “Y si hay cuestiones que corregir, también: esa es la etapa en la que se está”, aseguró.

De todas formas, subrayó que “hace casi un año” que se está trabajando de manera “sistemática” con todas las gremiales y que el objetivo de la guía es que haya una trazabilidad de la carga. “Tiene que ver con la infraestructura, de modo tal de estar siempre a tono y al día con los cambios que implica el tránsito de la producción; tiene que ver con la seguridad, la profesionalización del sector, las condiciones de trabajo”, agregó.

Además, resaltó que el sistema está vinculado a “una cuestión de transparencia”, ya que “la trazabilidad es confianza”. “Estamos en un mundo complicado, como país tenemos que tener garantías, porque no estamos exentos –lo hemos visto– de las dificultades en términos de seguridad pública vinculadas a las mercancías que circulan por el país”, sostuvo. En ese sentido, dijo que está “absolutamente convencida” de que una vez que se evacuen las dudas, van a tener “el compromiso de la seguridad, de la trazabilidad y de la transparencia que el sector merece y que tiene que defender también por su prestigio”.