Un hombre en situación de calle falleció en un centro del Sinae tras ser evacuado debido a la alerta roja por frío extremo

Centro de evacuación en el Polideportivo de la Dirección Nacional de la Escuela de Policía, el 6 de mayo.

Falleció en la tarde de este jueves, producto de un paro cardiorrespiratorio, informó el organismo.

Un hombre de 49 años falleció este jueves en un centro del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), en el marco del operativo de alerta roja por frío extremo, que dispone la evacuación obligatoria de personas en situación de calle por las bajas temperaturas.

Según informó el organismo en su reporte diario, había sido captado por policías del Programa de Alta Dedicación Operativa y trasladado al centro de evacuación que funciona en el polideportivo de la Escuela Nacional de Policía, al que ingresó a las 0.27 del martes.

El informe detalla que no fue sino hasta la tarde de este jueves, alrededor de las 15.15, que se descompensó. Recibió atención médica por parte del equipo de salud presente en el centro, que tras constatar un episodio de paro cardiorrespiratorio, llevó adelante maniobras de reanimación. Las tareas insumieron dos equipos médicos y una ambulancia especializada.

A pesar de múltiples intentos por reanimarlo, se constató su muerte a las 16.39, indicó el Sinae.