Ministra de Defensa resolvió cesar a abogada defensora de represores que actuaba como asesora del comandante en jefe del Ejército

Graciela Figueredo dijo ante el Parlamento Europeo que la Justicia uruguaya está condenando “sin pruebas” a los militares presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

La ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo resolvió cesar a Graciela Figueredo como asesora del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, según supo la diaria. En las próximas horas se firmaría la resolución. El martes, mediante un comunicado, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había denunciado que Figueredo actuó “como abogada defensora de numerosos militares acusados y condenados por delitos de lesa humanidad” y, a su vez, “tiene diversas observaciones por las chicanas planteadas para prolongar los procesos judiciales”.

Además, agregaron que la abogada “ha sostenido públicamente en foros de ultraderecha que en las causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad existiría una ausencia de pruebas, por lo que los testimonios y narrativas de denunciantes no pueden considerarse veraces”. Dichas declaraciones, alertaron, “desconocen el valor jurídico y probatorio en este tipo de causas basadas en extensas investigaciones judiciales, material probatorio, pericias, reconstrucciones históricas y fuentes testimoniales, deslegitimando décadas de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”.

Figueredo integró el equipo de abogados del Centro Militar y hace dos semanas, ante el Parlamento Europeo, dijo que la Justicia uruguaya “está procesando sin prueba” a los militares presos por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. “Y no es que digamos ‘se está procesando sin prueba suficiente’; directamente, no existe prueba”, sentenció, y comentó que “la única prueba son los dichos del denunciante o de los testigos que se presentan, que son testigos que estuvieron detenidos en aquella época con el denunciante”.

El jueves, mediante una publicación en las redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional, aunque sin dejar claro a qué hecho concreto se refería, Lazo afirmó en un video que “no hay neutralidad posible frente al silencio”. “Como ministra de Defensa Nacional, tengo claro que cada decisión administrativa también tiene una dimensión ética, política e histórica. Y en temas vinculados a derechos humanos, memoria, democracia, no alcanza con mirar solamente un expediente”, afirmó.

Lazo aseguró que el ministerio “no va a actuar con soberbia ni con indiferencia frente a temas que todavía atraviesan profundamente a nuestra sociedad”. “Escuchar, revisar y eventualmente corregir también es ejercer autoridad. Lo fácil sería esconderse detrás de la burocracia y actuar como si nada de eso tuviera contexto. Pero Uruguay tiene heridas abiertas”, advirtió. Añadió que “hay familias que siguen esperando respuestas, hay silencios que siguen pesando demasiado” y “hay personas que todavía saben cosas que el país necesita conocer”.

La ministra afirmó que no llegó a la cartera “a mirar para el costado”, sino “a trabajar por unas Fuerzas Armadas plenamente comprometidas con la democracia, con la Constitución, con la verdad y justicia y con la construcción de confianza con la sociedad uruguaya, y eso exige firmeza, sensibilidad y responsabilidad, incluso cuando hay que revisar decisiones, porque en estos temas no hay neutralidad posible frente al silencio”.