El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, encabezó este martes una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció que a partir del próximo jueves 7 de mayo empezará a regir una alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas. La medida comprenderá todo el territorio nacional e implicará la “evacuación obligatoria” de las personas en situación de calle; además, se prevé la apertura de nuevos centros de hospedaje que se complementarán con el resto de los dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Sánchez, que estuvo acompañado en la conferencia por el titular del Mides, Gonzalo Civila, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, señaló que la decisión fue tomada luego de que el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) alertara al Poder Ejecutivo sobre la llegada de un “ciclón extratropical”.

El secretario de Presidencia dijo que este “fenómeno adverso” se desarrollará entre el miércoles 6 y el domingo 10 de mayo; está previsto el ingreso de “un frente frío” con temperaturas mínimas que “se encontrarán en el orden de los 8 y 10 grados en todo el país”, apuntó. Agregó que, con los “vientos sostenidos” que se pronostican, esto redundará en una “disminución enorme de la sensación térmica”.

Sánchez señaló que la alerta se levantará con un nuevo decreto cuando “las temperaturas suban” y apuntó que, mientras dure la medida, el gobierno brindará diariamente un “reporte pormenorizado” sobre los evacuados.

Este martes en la Torre Ejecutiva también estuvieron en la conferencia los ministros Carlos Negro (Interior), Sandra Lazo (Defensa), Cristina Lustemberg (Salud) y Tamara Paseyro (Vivienda).

Los dispositivos y la evacuación obligatoria

Asimismo, la advertencia de Inumet aceleró la puesta en marcha de otras acciones que estaban previstas en la estrategia integral para personas en situación de calle, que el Mides presentó a principios de abril. En concreto, el jueves también quedará operativo el comité de “seguimiento” de las políticas para personas en situación de calle, bajo la órbita de Presidencia de la República, con el propósito de monitorear las “medidas estructurales” anunciadas.

Ese mismo jueves también se abrirán nuevos centros para evacuados. En Montevideo, estos espacios estarán ubicados en el Polideportivo de la Escuela de Policías (Camino Maldonado) y en el edificio del Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército (Instrucciones). Sánchez dijo que “posteriormente se irán abriendo más centros de evacuación, en la medida en que la demanda se vaya incrementando”.

El secretario de Presidencia señaló que habrá otro centro de evacuación “entre La Paz y Las Piedras”, donde hay una “situación problemática”; también se piensa en un nuevo dispositivo para “la zona centro del departamento de Montevideo”, en el barrio Aguada.

En cuanto al proceso de evacuación, Sánchez señaló que será el mismo mecanismo que se implementó el año pasado, con la participación de la Policía y de los equipos del Mides. “Implica nada más y nada menos que a las personas que hoy están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud, las vamos a ir trasladando”, expresó.

En cuanto al traslado forzoso, Sánchez sostuvo que durante 2025 hubo “muy pocos episodios de resistencia a la autoridad”. Mencionó que en un promedio diario de 150 traslados se registraban aproximadamente cinco casos de traslados forzosos. Señaló que este tipo de operativo implica aplicar la Ley de Faltas.

“Seguramente podamos dar una respuesta mucho más integral y contundente de lo que fue el año anterior”, concluyó Sánchez en la conferencia.

El rol del Mides

“Hemos ampliado mucho nuestras capacidades”, aseguró por su parte Civila. El ministro destacó que su cartera tiene actualmente 8.000 plazas para personas en situación de calle, a las que se sumarán otras 1.000 en el marco del Plan Invierno.

“Con esta cantidad de plazas disponibles, que van a ser más de 9.000 en total, más los centros de evacuados, entendemos que estamos en condiciones de albergar no solamente a las personas que albergamos la alerta pasada, sino más”, expresó Civila. Con respecto a la presencia territorial, señaló que en este período se pasó de tener centros de 24 horas en solo cinco departamentos del país a tener presencia en 16.

Civila se detuvo en el comité de “seguimiento” de las políticas sobre situación de calle que quedará operativo este jueves, el cual “tiene la vocación de dar una respuesta que vaya más allá de la emergencia”. El ministro dijo que se trata de una herramienta que busca que la salida de la alerta “sea una salida con más capacidades” para que “las personas se mantengan dentro del sistema a través de propuestas que generen más adhesión que los refugios o que los centros de evacuados, que son herramientas para respuestas más de contingencia”.