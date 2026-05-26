“Sinsentido total”: la oposición cuestiona el proyecto del FA que plantea la “exclusividad en el trabajo parlamentario”

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sostuvo que la propuesta del oficialismo provocaría que a la política se dedicaran solo los “platudos” y advirtió que, en el otro extremo, se daría una “lumpenización” de la tarea legislativa.

El anuncio que hizo en las últimas horas el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, de que el oficialismo impulsará un proyecto de ley para establecer la “exclusividad en el trabajo parlamentario”, entre otras iniciativas vinculadas a la tarea legislativa, ya encontró la negativa de la oposición, incluso antes de ser presentado oficialmente.

Por ejemplo, el diputado colorado Juan Martín Jorge dijo a la diaria que está “totalmente en contra” del planteo, porque no tiene “sentido ninguno”. A su entender, la iniciativa “echa a profesionales del Parlamento o los obliga a no esforzarse, no trabajar y no pagar impuestos”. Sostuvo que “se puede perfectamente ser legislador, tener cero falta, cero viaje, presentar proyectos de ley, pedidos de informes y, a su vez, seguir trabajando en lo privado y seguir actualizado y perfeccionándose desde lo privado para aportar todo eso” en la función pública. En definitiva, calificó la iniciativa como un “sinsentido total” que “ataca el derecho al trabajo”.

El diputado colorado subrayó que ya de por sí el trabajo de parlamentario “es bastante beneficioso”, dado que los legisladores tienen “un sueldo de privilegio, un receso de privilegio, licencias de privilegio, asesores y un montón de beneficios para hacer una muy buena tarea legislativa”. Afirmó, además, que una ley te obligue a no trabajar en otra tarea “es un mensaje un tanto contradictorio para la gente que sale a trabajar todos los días”. “El que quiere, el que puede y el que precisa tiene que poder trabajar. Pero, aparte, es un ataque a los profesionales. Y si sos empresario, ¿cómo hacés? ¿Vas a obligar al empresario a que venda la empresa o que la cierre?”, preguntó.

Jorge agregó que la propuesta es “tan infantil” que si a él, como profesional, le dicen que debe tener exclusividad, agarra a un socio y le dice “haceme unas cosas”. “Cuando a la gente le quitás libertad, obligás a que haya un sistema corrupto que encuentre la salida”, finalizó.

Por su parte, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que también está en contra de la iniciativa, dijo a la diaria que el legislador tiene la libertad de elegir si su actividad parlamentaria es la única o no, y puso como ejemplo su caso particular. “A mí no me da la capacidad intelectual para dedicarme 24 horas a la actividad política y además al ejercicio de mi profesión, como abogado. Seguramente hay gente mucho más preparada intelectualmente, que logra compatibilizar las dos actividades, pero es una decisión personal”, subrayó.

Rodríguez auguró que, si se aprobara esta iniciativa, en el Parlamento estarían “los platudos, que como tienen su situación económica salvada pueden dedicarse a la actividad política”, o, en el otro extremo, se daría la “lumpenización” de la labor parlamentaria. “Porque, si yo no tengo dónde caerme muerto, no tengo ningún arte, profesión u oficio, capaz que en la política saco un buen sueldito. O sea, se transformarían en mercenarios de la política”, expresó.

Por lo tanto, el diputado nacionalista afirmó que la propuesta es “un disparate” y adelantó que hará lo que tenga que hacer “para que no se apruebe”. Repitió que lo dice una persona que solo vive de su sueldo de diputado: “No tengo hectáreas de campo ni trabajo en un estudio, pero son decisiones. Yo no soy quién para decirle a un individuo que debe hacer esto de esta manera”, señaló.

A su vez, Rodríguez recordó que Caggiani defendió que Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, trabajara al mismo tiempo en el ámbito privado, “cuando está prohibido por la Constitución”. Sin embargo, plantea esta iniciativa “para todos aquellos casos en que no está prohibido por la Constitución”; por lo tanto, a su modo de ver, el senador del FA “pretende una limitación del derecho al trabajo, consagrado en el artículo 7” de la carta magna. “Las limitaciones a los derechos son por razones de interés general, no porque a una mayoría parlamentaria circunstancial se le ocurre”, finalizó.

A todo esto, según supo la diaria por fuentes del FA, en el oficialismo hay algunos legisladores que no ven con buenos ojos esta propuesta, aunque todavía no quieren decirlo públicamente.

En tanto, el diputado del FA Alejandro Zavala dijo a la diaria que está a favor de la iniciativa, salvo para lo que permite la Constitución, como ejercer la docencia, porque la ley no podría limitar ese derecho. Consultado sobre por qué está de acuerdo, contestó: “Nos pagan suficientemente bien como para que nos dediquemos solo a esto”.

En cuanto a la crítica de Jorge de que el proyecto va contra el derecho al trabajo, Zavala señaló que “el derecho al trabajo puede ser limitado por la ley”, y apuntó que el diputado colorado “es liberal, siempre tiene posiciones así”. De todas maneras, Zavala señaló que los diputados del oficialismo todavía no discutieron el tema.