Rendición de Cuentas: Orsi busca “armonizar” el armado del proyecto presupuestal marcando las “prioridades de gobierno”

El mandatario recibió este lunes a varios secretarios de Estado en la Torre Ejecutiva y convocó a un Consejo de Ministros para el próximo miércoles, con el proyecto presupuestal y los niveles de desaprobación sobre la mesa.

Este lunes, la actividad en la Torre Ejecutiva estuvo marcada por la presencia de varios integrantes del gabinete. Según supo la diaria, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el ministro del Interior, Carlos Negro, mantuvieron “reuniones de trabajo” con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Desde el entorno del mandatario señalaron a la diaria que en las próximas semanas estos encuentros serán más “habituales” de lo normal, en el marco de la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el primero de la actual administración.

Si bien las reuniones entre el presidente y sus ministros no tienen como tema exclusivo la nueva instancia presupuestal, durante los encuentros ya se manejan algunas de las propuestas que serán remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas, como etapa previa a la redacción del proyecto. Desde el Poder Ejecutivo señalan que Orsi “no quiere estar ajeno” a este proceso y buscará “armonizar” las diferentes necesidades que hay entre las carteras con los recursos disponibles con los que se cuenta actualmente. Las fuentes también señalaron que en todo este proceso se impondrá como factor común que el proyecto presupuestal contemple las “prioridades de gobierno”.

En ese marco, y en simultáneo a las últimas encuestas, que marcan un aumento de la desaprobación del gobierno, el presidente fijó para este miércoles un nuevo Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva. Si bien en términos generales los sondeos de opinión se tendrán “en cuenta”, en la reunión no habrá “agenda” y la discusión será “libre”.

En la lupa: desaprobación y Rendición de Cuentas

“Cuando analice y tenga un correcto diagnóstico, daré las explicaciones”, manifestó Orsi, días atrás, al ser consultado por el incremento del descontento sobre su gestión. Esa declaración del mandatario es posterior a que la consultora Equipos diera cuenta de que la desaprobación creció de 40% a 48% entre febrero y abril. Asimismo, Factum registró un incremento de la disconformidad de 41% a 46% entre el primer y el segundo bimestre del año.

Otros integrantes del Poder Ejecutivo también fueron consultados al respecto. Uno de ellos fue Castillo, quien comentó que le gustaría analizar la desaprobación del gobierno “con más elementos”, en el marco de, justamente, un Consejo de Ministros. “Tenemos que hacer la autocrítica necesaria para ver en dónde estamos cometiendo algún error”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que “probablemente” no se esté “haciendo buena gestión política” de los avances que el gobierno ha concretado hasta el momento.

Con respecto a la Rendición de Cuentas, Oddone ha señalado que existe “una probabilidad bastante elevada” de que se revise “a la baja el crecimiento previsto para 2026”. El ministro de Economía y Finanzas dijo que en este escenario “no necesariamente” tendrá que haber “un recorte generalizado” del gasto en la Rendición de Cuentas, aunque sí podría implicar “asumir que hay algunos compromisos” que se deberá “diferir”.

En ese sentido, la exvicepresidenta de la República y referente del MPP, Lucía Topolansky, comentó en el programa La colmena, de la diaria Radio, que su sector está evaluando “caminos nuevos para encontrar recursos”. Afirmó que el presupuesto “está lleno de lugarcitos donde los ministros esconden recursos”.