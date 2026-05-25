Civila afirmó que “el gobierno dio la cara” tras la muerte de un hombre en situación de calle en Montevideo

El ministro de Desarrollo Social dijo que “hay personas que se están desplazando hacia la periferia” debido al “trabajo de saturación en la zona céntrica”, lo que “implica ir adaptando los mecanismos de captación”.

En el marco del lanzamiento del programa Libertad Segura para personas liberadas del sistema penitenciario, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, fue consultado este lunes por el fallecimiento de un hombre de 42 años en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas, en el noreste de Montevideo, durante la noche del viernes. Fue la primera muerte de una persona en situación de calle desde que el 6 de mayo el gobierno declarara la alerta roja por frío extremo, que permite el traslado obligatorio.

“La persona que falleció el viernes se llamaba Walter”, informó Civila. Al igual que el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, el ministro reiteró que el hombre “no tenía contacto con el sistema de protección social desde 2021”. “De 2021 para acá no tuvo contacto con ninguna red de protección social del país. Tampoco teníamos una alerta en ese punto [de la ciudad] ni la tenía la Policía Nacional, como informó muy bien el director del Sinae el sábado”, señaló.

Se trata de “una realidad que a nosotros nos moviliza a seguir redoblando los esfuerzos en todos los planos, como lo estamos haciendo”, afirmó Civila. Sobre las fallas en la “captación” de personas en situación de calle que mencionó Palomeque, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) señaló que, “como hay un trabajo de saturación en la zona céntrica, donde hay más concentración de personas, hay personas que se están desplazando hacia la periferia”. Esto, sostuvo, “implica ir adaptando los mecanismos de captación”.

Consultado sobre las críticas de la oposición, que entre otras cosas cuestionó que las primeras explicaciones estuvieran a cargo del Sinae y no del Mides, Civila afirmó que “el gobierno dio la cara a través del organismo que rige la alerta roja, que es el Sinae”. Dijo que el Poder Ejecutivo “tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser un tema solamente del Mides y pase a ser un tema de todo el Estado”.

El ministro reconoció que “hay una responsabilidad de todo el Estado de no poder encontrar hasta el último uruguayo que está en una situación así”, pero puntualizó que no se trata de repartir responsabilidades entre los distintos organismos públicos.

Según Civila, “la gente no quiere ver políticos lamentando fallecimientos ni diciendo que la culpa es de uno o la culpa es de otro”, sino que “quiere ver que resolvamos este problema y para eso tenemos que trabajar todos”. “Y a algunos que hablan mucho los invito a que todas las noches, cuando nosotros salimos a la calle con nuestros equipos, nos acompañen. Sería muy bueno porque estamos haciendo un trabajo diario que realmente lleva mucho esfuerzo, mucha dedicación, porque esto es algo que nos importa muchísimo”, agregó.