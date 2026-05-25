COFE afirma que los lineamientos del gobierno para la Rendición de Cuentas “confirman una lógica de ajuste”

El gremio de empleados estatales advierte que en el planteo del Poder Ejecutivo “no se prevén incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal”, por lo que “toda propuesta deberá financiarse mediante reasignaciones internas de crédito”.

A casi un mes de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento la Rendición de Cuentas, instancia prevista para el 30 de junio, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) manifestó este lunes a través de un comunicado que “los lineamientos presentados por el gobierno para la elaboración” del proyecto presupuestal “confirman una lógica de ajuste”.

“El objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población”, sino que “sus números cierren a cualquier costo, aplicando una política de costo cero y de reasignación del gasto ya ejecutado”, expresó COFE.

De acuerdo con la confederación, en los lineamientos del Poder Ejecutivo se establece que “no se prevén incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal” y se señala que “toda propuesta deberá financiarse mediante reasignaciones internas de crédito”, lo cual, según advierte COFE, supone que “cualquier necesidad nueva va a tener que salir de sacar recursos de otro lado”.

Se apunta que, al expresar que “la revisión del gasto debe realizarse sobre el gasto efectivamente ejecutado”, el gobierno está restringiendo “cualquier posibilidad de destinar crédito disponible, excepto que sea recortando otro gasto”.

COFE agrega que “el criterio de costo cero termina siendo un techo”, dado que, “si cada mejora depende de recortar, eliminar o reformular otro gasto”, esto “reduce la posibilidad real de fortalecer e incluso sostener políticas públicas, así como de ampliar derechos”.

También se señala que, mientras el Poder Ejecutivo “establece como uno de los criterios la eficiencia fiscal”, al mismo tiempo “continúa con los nombramientos de encargaturas a dedo en todo el Estado, incumpliendo la ley que establece el concurso para el acceso a los mismos”.

Asimismo, la confederación denunció en el comunicado “la falta de personal” y “la falta de controles en la frontera”, así como “la ausencia de carrera administrativa y de ascensos”, entre otras cosas.

Por último, COFE remarcó su rechazo a “la política de ajuste y de costo cero” y solicitó “convocar en forma urgente los ámbitos de negociación colectiva con el Poder Ejecutivo a los efectos de intercambiar sobre la próxima Rendición de Cuentas”.