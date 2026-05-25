Ministra de Industria dijo que quiere generar una “mesa de articulación” con las intendencias por compra de pórtland

Aseguró que no se busca imponer “una obligación” de compra del cemento de la empresa estatal por parte de los gobiernos departamentales, sino que estos contribuyan a “generar un mercado nacional”

Una carta firmada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y dirigida al Congreso de Intendentes, plantea generar un “acuerdo marco” con los gobiernos departamentales para establecer “un mecanismo de reserva de compra” del pórtland de Ancap. Esto no implicaría “necesariamente exclusividad ni condicionamiento de los presupuestos departamentales, sino un compromiso razonable de preferencia hacia el producto nacional en la planificación de obras públicas”, indica la misiva, de la que dio cuenta la semana pasada El País. Fundamenta la solicitud en argumentos de soberanía y protección del empleo, y menciona las “pérdidas económicas importantes” que viene sufriendo Ancap en materia de producción de pórtland.

Este lunes, consultada al respecto, Cardona aclaró que lo que está proponiendo es “una mesa de trabajo de articulación y acuerdo” con el Congreso de Intendentes para ver si se puede concretar la propuesta, no “una obligación”. La ministra señaló que con la Intendencia de Paysandú, por ejemplo, la empresa estatal tiene un acuerdo de este tipo. “Eso creo que genera un ganar-ganar, porque le genera un mercado nacional al pórtland de Ancap que le ayuda en esta situación”, señaló.

Cardona recordó que la producción de pórtland en Ancap generó pérdidas de 24 millones de dólares en 2024; para intentar corregir esa situación, la ministra detalló que se trabaja en “bajar costos”, en “pensar el pórtland como una industria única en Lavalleja y Paysandú”, y en “ver qué mercados posibles” existen. En este contexto, reiteró que está “pidiendo mesas de conversación para que Ancap pueda plantear su trabajo y ver qué negocio y qué precio se puede alcanzar”.

Por su parte, el intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, confirmó este lunes en rueda de prensa que “a buena hora” la ministra pidió ser recibida por los jefes de gobierno departamentales para tratar este tema. “La Intendencia de Paysandú compra, más allá de que es mucho más caro que otros cementos, y creo que está bien. Obviamente, la idea es ver en qué condiciones se ofrece el producto, a qué precios”, indicó. Consideró que hay que buscar “la forma inteligente para potenciar el negocio y que las intendencias nos podamos hacer de un insumo que es esencial para nuestras obras a un costo razonable”.

De todos modos, comentó que también sería bueno que el Ministerio de Industria “le toque timbre a alguno de sus pares”, porque, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas “hace rutas de hormigón, hace puentes”, y “no siempre pide que sea cemento Ancap el que se utilice”.

Además, Olivera discrepó con la referencia a las transferencias del gobierno nacional a las intendencias que figura en la nota de Cardona. “Resulta pertinente recordar que el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes en el marco del presupuesto quinquenal 2025-2030 representa el mayor nivel de transferencias desde el gobierno central hacia los departamentos en la historia del país, con una inversión estimada de 800 millones de dólares anuales”, señala la nota. “Este hito no es un dato menor: refleja la relevancia que el gobierno nacional otorga a las intendencias como actores fundamentales del desarrollo territorial y la gestión pública. Esa valoración supone también una corresponsabilidad: es positivo que las definiciones adoptadas por los gobiernos departamentales en materia de contratación y compras públicas converjan con los objetivos estratégicos del gobierno nacional”, añade.

Olivera enfatizó que el tema de las transferencias de las intendencias lo conversan directamente con el presidente Yamandú Orsi. “Entonces, pasarnos una cuenta o insinuarnos que tenemos que… No es con ella [con Cardona]; ya con el presidente de la República laudamos por qué son estas transferencias, de qué monto y en función de qué”, afirmó el intendente.

Agregó que, de todos modos, la situación del pórtland no se resuelve “con que los intendentes compremos pórtland; se resuelve mejorando la gestión, haciéndola más profesional y tomando medidas y generando y haciendo inversiones”.

La inversión de HIF en Paysandú: “Tenemos hasta mayo”

Por otra parte, Olivera dijo que le “preocupan los tiempos” del gobierno en relación con la proyectada inversión de la empresa HIF Global en una planta de hidrógeno verde en su departamento. “Recordemos que esto tiene una ventana de oportunidad: en 2030 tendríamos que ya estar exportando combustibles sintéticos a Europa, porque es cuando Europa abre esta oportunidad. Cuanto más nos demoremos, más se pone en peligro el proyecto”, alertó.

Dijo que Orsi “tiene claro por dónde ir”, pero que “entre la decisión y quienes la tienen que ejecutar está pasando algo”. Agregó que no dice que la demora “haga correr peligro el proyecto, pero sí tenemos que, como país, dar certezas en este tema y certezas a cortísimo plazo”. “Uruguay no se puede permitir dejar pasar una inversión de 5.300 millones de dólares. Yo pregunto, ¿qué otra cosa tan prioritaria tiene hoy el gobierno en materia de inversiones que prestar la atención prioritaria a este proyecto?”, reclamó. “Capaz que faltan menos cartas de las que nos llegan y más trabajo en el tema HIF”, deslizó.

Consultada al respecto, Cardona señaló que “con HIF nos dimos todo mayo” para culminar las líneas de trabajo trazadas en diciembre de 2025, que incluían la localización de la planta, decisiones ingenieriles y el precio de la energía, entre otros aspectos. “Tenemos hasta mayo, así que están cerrando los equipos técnicos, y a partir de ahí haremos el cierre esta semana con la empresa”, que “tiene que tomar la decisión de inversión antes de fin de año”, apuntó la ministra.

Inversión de BrasPine en Rivera: “¿Por qué no nos damos el tiempo de celebrar las buenas noticias?”

Finalmente, Cardona se refirió a la polémica que surgió en los últimos días entre oficialismo y oposición respecto al anuncio de la inversión de la empresa forestal BrasPine en Rivera. Entre otros referentes de la oposición, el senador del Partido Colorado Tabaré Viera calificó el anuncio de “falso” y dijo que la acción del gobierno es como “saludar con sombrero ajeno”, ya que el proceso empezó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Consultada sobre si se trata de un logro del gobierno actual o del anterior, Cardona dijo que es un logro “del trabajo”. “BrasPine es una realidad a partir de la línea de trabajo que en 2025 empezó a concretarse, que fue el permiso ambiental, que fue otorgar los beneficios de la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones] y cerrar los costos energéticos para la empresa. Si eso no se hubiera hecho en este gobierno, la empresa no habría tomado la decisión de inversión”, remarcó.

Cardona cuestionó este tipo de declaraciones de la oposición. “¿Por qué no nos damos el tiempo de celebrar las buenas noticias? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? La gente está cansada de que discutamos cuestiones que no agregan valor. Es una buena noticia para la ciudadanía, hay empleo, se cerró un equipo de trabajo que tiene meses trabajando en esto y se va a generar una inversión millonaria en el norte del país”, sostuvo.