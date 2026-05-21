La ministra Cardona anunció inversión de empresa forestal brasileña en Rivera por 250 millones de dólares

La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, anunció este jueves en conferencia de prensa que en el departamento de Rivera se instalará una planta forestal que va a producir, en principio, “con pino nacional”, y tendrá fases industriales, en las que “se aplica tecnología”.

Informó que es una empresa (BrasPine, forestal y maderera) que hace 23 años que está en Brasil, y esta será la primera planta que construirá fuera de ese país. “Obviamente, tiene que ver con un tema de distancias con el vecino país, y, aprovechando nuestro conocimiento en forestal-madera en el norte de Uruguay. Estamos hablando de una inversión que ronda los 250 millones de dólares, así que es muy importante para Uruguay que hayamos tenido el trabajo de estos meses, y que realmente se confirme por parte de la empresa”, subrayó.

Cardona destacó que con esta iniciativa “habrá empleo en el norte, que tanto se necesita”, y para la primera fase se plantean “unos 150 trabajadores, y podría llegar a un pico de más de 400 personas”; por lo tanto, “es una muy buena noticia”. Además, subrayó que están teniendo “acciones concretas en los diferentes departamentos, que hacen confluir un trabajo de descentralización territorial”, y al mismo tiempo se ocupan de una de las preocupaciones que saben que hay en el país, “que es el empleo”.

La ministra dijo que el gobierno está trabajando en este tema desde setiembre, y ahora tienen que hacer un contrato de suministro con UTE. Destacó que la obra empezará este año. Cardona subrayó que la planta “va a tener varias etapas de procesamiento industrial, y una de ellas es tener productos terminados, que tienen que ver con agregar valor tecnológico, y que se van a exportar, obviamente, a Brasil, y a otros lugares también”.

A su vez, el presidente Yamandú Orsi escribió en su cuenta de X sobre el tema: señaló que “nada es casualidad”, porque fueron “horas de trabajo, conversaciones y decisiones”. Agregó que trabajaron entre el MIEM, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, UTE y la Intendencia de Rivera. “El desarrollo, si se piensa desde el interior del país y con visión estratégica, da sus frutos, felicitaciones”, sostuvo. En la rueda de prensa, Cardona subrayó que esto es fruto de un trabajo “que el presidente, de primera mano, lideró desde la Torre Ejecutiva”.