Trabajadores del centro de 24 horas del Mides en Treinta y Tres denuncian atrasos salariales

El ministerio dio por finalizado el convenio con la organización de la sociedad civil que gestionaba el lugar, que ahora está siendo administrado por una cooperativa de trabajo.

A través de un comunicado, trabajadores del centro de 24 horas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la ciudad de Treinta y Tres manifestaron su “profunda preocupación” sobre su situación salarial. En la declaración se señala que la semana pasada, el 14 de mayo, finalizó el convenio que tenía el ministerio con la organización de la sociedad civil Claeh para la gestión del dispositivo en la capital departamental. En ese marco, se apunta que Claeh “concluyó su trabajo en el territorio sin abonar los sueldos correspondientes a los meses de abril y mayo”.

“Vemos con malos ojos la nula respuesta del ministerio y de la organización de la sociedad civil a la situación angustiante de los trabajadores tercerizados de todo el país. Solo en nuestro departamento, de este trabajo dependen 14 familias”, expresan los trabajadores en el comunicado, y advierten que, “en este contexto, no podemos garantizar la continuidad y atención del Plan Invierno en el corto plazo”. “Exigimos a las autoridades nacionales dar una rápida respuesta y garantizar nuestros derechos laborales”, se remarca.

La declaración fue emitida el lunes 18 de mayo. Según supo la diaria, posteriormente, a los trabajadores se les pagó una parte de lo adeudado. “Nosotros enviamos esa carta y nos dijeron que nos iban a empezar a cargar los pagos, pero se pagó solamente un mes”, señaló uno de los trabajadores del centro. La liquidación de los haberes está prevista para el 24 de mayo. Actualmente el centro está siendo gestionado por la cooperativa Bien Alto.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, que nuclea a los trabajadores tercerizados del Mides, se ha denunciado que por lo menos 20 organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo han tenido atrasos salariales o avisos de futuros atrasos salariales en el transcurso de este año debido a “la demora de la baja de partidas desde el ministerio para sostener los servicios sociales”.

Desde el Mides, en tanto, se han señalado las dificultades de carácter estructural que existen para efectivizar los pagos. En el proceso, en el que interviene el Tribunal de Cuentas, las organizaciones tienen que rendir cuentas de los recursos que ya recibieron por parte del Estado para poder recibir los nuevos pagos, por ejemplo.