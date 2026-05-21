Uruguay se quedó con el 63% de la cuota de arroz que la Unión Europea otorgó al Mercosur para 2026

En las primeras horas de este jueves, la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, informó en redes sociales que Uruguay “se quedó con el 63%” del total de la cuota de 6.667 toneladas de arroz sin aranceles otorgada por la Unión Europea (UE) al Mercosur para 2026, en el marco del acuerdo comercial entre los bloques, que rige de manera provisional desde el 1° de mayo.

“Uruguay no se duerme y menos se duerme su sector productivo”, escribió Csukasi en X. El debate interno dentro del bloque sudamericano sobre la distribución de las cuotas a exportar aún es una cuestión pendiente. El canciller Mario Lubetkin señaló en su última visita a la diaria Radio que, a pesar de que funciona como “la ley de la selva”, se encuentran “muy en sintonía” con una propuesta argentina para administrar las cuotas. Al margen del mecanismo por el cual se opte, Csukasi dijo al semanario Búsqueda que “no es una opción no comunicar a la Unión Europea una distribución de cuotas para setiembre porque el acuerdo lo exige”.

“El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz”, escribió el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien también se pronunció al respecto. En relación con la labor de la cancillería, señaló en X que hay funcionarios “que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta” y que, fruto de su trabajo, “hoy podemos gritar un gol”. “Porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir se puede”, celebró el mandatario.

Alfredo Lago, productor arrocero y miembro de la Asociación Cultivadores de Arroz, destacó en X que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay “tienen cuota de arroz en el acuerdo porque nuestra cancillería, a través de Valeria Csukasi y Juan Labraga [director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas], la planteó, insistió y la negoció”. Lago indicó que se trata del “único país que lo hizo” alineado con atender “la solicitud del sector arrocero uruguayo”.