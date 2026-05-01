Yamandú Orsi y Mario Lubetkin, durante una reunión virtual con presidentes y cancilleres de los países del Mercosur y Ursula von der Leyen.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó detalles sobre el inicio de la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino entre Mercosur y la Unión Europea (UE) a partir de este 1° de mayo. Paralelamente, en el marco de la puesta en vigencia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el canciller, Mario Lubetkin, participaron durante la mañana de este viernes de una conferencia virtual.

En la instancia, además del canciller brasileño Mauro Vieira y los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Argentina, Javier Milei, estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. En el marco de su participación en el acto central del Día de los Trabajadores, Orsi se refirió al encuentro e indicó en rueda de prensa que “estuvo muy bueno”.

El presidente explicó que “se plantearon las ideas, los objetivos y un poco una hoja de ruta para profundizar” las diferentes aristas que deja abiertas el acuerdo. El mandatario remarcó que la alianza comercial “tiene que traducirse en más trabajo, más comercio y una línea de vínculo con Europa que es más que necesaria”.

Asimismo, valoró la aplicación del horizonte comercial “en un mundo donde el proteccionismo se está abriendo cancha”. Por otra parte, también reconoció la preocupación del sector industrial y puntualizó que se tendrá que mantener una reunión al respecto del nuevo escenario.

Por su parte, como se había hecho en instancias previas, el comunicado emitido por Cancillería destacó la apertura de “un mercado de más de 750 millones de personas y a una economía que representa cerca del 20% del producto interno bruto mundial”. Haciendo foco al cambio generado a partir de este viernes, se indicó que se “consolidará arancel cero para aproximadamente el 75% del comercio con la Unión Europea, proporción que se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en un plazo de diez años, el 92% del universo arancelario”.

El comunicado dejó constancia de que como el Mercosur “no consensuó una distribución interna de las cuotas, el acceso al mercado europeo funcionará bajo el sistema ‘primero llegado, primero servido’”. Sobre ese punto, Orsi comentó que la distribución de las cuotas es algo que “se está dirimiendo con los socios del Mercosur”.

Más allá de eso, en el comunicado de Cancillería se detalló que los “certificados de autorización de cupo” serán emitidos por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) para la carne bovina, carne aviar y carne porcina. En tanto, las autorizaciones de los productos restantes corresponderán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

El Mercosur también se expresó a través de sus redes oficiales sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo, con valoraciones por el avance hacia “reglas de origen modernas y eficientes” y la “mayor claridad y previsibilidad para producir y exportar”.

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin, durante una reunión virtual con presidentes y cancilleres de los países del Mercosur y Ursula von der Leyen. Foto: Manuel Tort, Presidencia

La visión de la UE

En tanto, desde la UE, Von der Leyen expresó a través de su cuenta de X que “los beneficios son reales y visibles a partir de ahora”. En esa línea, celebró que las empresas tendrán “acceso a nuevos mercados” y los inversores obtendrán la “previsibilidad que necesitan”. Asimismo, destacó que durante el proceso realizado para la concreción de la alianza comercial se han “abordado las sensibilidades legítimas” y por eso aseguró que se le da al Parlamento Europeo y a los Estados miembros “la imagen más completa basada en evidencia para llevar a cabo su supervisión democrática”.

En otra publicación, Von der Leyen agradeció el “compromiso” de los presidentes del Mercosur. Aseguró que “juntos enviamos un mensaje poderoso al mundo” sobre que “la apertura y la asociación crean prosperidad para todos”.

Por su parte, Costa posteó una foto de la videollamada realizada este viernes y resaltó que “más que un acuerdo comercial” se está dando “una asociación que refleja nuestra visión compartida del mundo”. “Juntos, nuestra voz resonará con más fuerza”, planteó también Costa, quien agregó que “un sistema multilateral resiliente se sustenta en acuerdos ganar-ganar como este, fundamentados en reglas, valores e intereses compartidos”.

Desde España, el presidente Pedro Sánchez también se refirió a la puesta en vigor y resaltó a través de X que “frente al proteccionismo, la UE y los países del Mercosur apostamos por la apertura, el multilateralismo y por nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible”. Por sobre eso, valoró también la apuesta por “la prosperidad compartida a ambos lados del Atlántico”. “Avanzamos”, concluyó.