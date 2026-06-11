Para Bianchi, a los dos ediles blancos que apoyaron los fideicomisos de la IM “hay que sancionarlos severamente”

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que “hubo una falla” en el proceder de PN con este tema, porque la votación se debería haber declarado “asunto político”, entonces, ante el incumplimiento, “ya no pasaba a evaluarse” sino “a sancionar”.

Luego de que el directorio del Partido Nacional (PN) decidió enviar a la Comisión de Ética el caso de los dos ediles que apoyaron los fideicomisos de la Intendencia de Montevideo, en filas blancas el tema sigue en el tapete, y las críticas no amainan.

Por ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi, en diálogo con la diaria, dijo que a ambos ediles “hay que sancionarlos severamente”, porque “una cosa es colaborar con la oposición y otra es rendirse”. “Para mí, la actitud es rechazable totalmente, así no se hace política, porque aumentar el endeudamiento de Montevideo es falto de ética y de moral, sobre todo porque van 40 años de un gobierno que no hizo absolutamente nada”, subrayó. Bianchi agregó que el gobierno de FA en Montevideo no hizo “nada más que destruir la ciudad”; por lo tanto, la administración de la capital no merece su respeto y mucho menos su apoyo. Por último, consultada sobre cuál debería ser la sanción, Bianchi contestó: “No sé, yo no soy la que va a determinar la sanción. Para mí, es como que no son blancos”.

Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala subrayó a la diaria que apoya el proceso que se está realizando en el directorio, porque “es lo que corresponde, ante un apartamiento de las reglas de funcionamiento del partido previstas en la carta orgánica”. Abdala subrayó que en este tema el PN construyó una posición, a través de sus órganos de conducción, en este caso, la departamental, con la participación de los ediles y diputados por Montevideo, “y estos compañeros nunca participaron, a pesar de que fueron convocados, obviamente”.

“No participaban ni de este ámbito ni del ámbito de la bancada de ediles, y después supimos que, entre tanto, llevaban adelante una negociación con la intendencia, sin ninguna autorización partidaria y sin conocimiento del partido. Por lo tanto, no es la forma de proceder a la que me afilio. Yo soy hombre de partido, y en esa condición, actúo orgánicamente”, señaló. Además, Abdala aclaró que esta postura “no tiene nada que ver con ser o no ser un partido de hombres libres”, como suelen decir en el PN. Sostuvo que son un partido de hombres libres porque tienen derecho a opinar, pero una vez que el partido procesa una decisión de la que todos forman parte, y la adopta, todos están “obligados a cumplirla”.

De todas maneras, Abdala dijo que el directorio es el que tomará la decisión final sobre los dos ediles, y subrayó que él no aboga por ningún resultado; de hecho, no le “importa mucho”, pero, “ante la entidad de los hechos que acontecieron, es evidente que un proceso de esta naturaleza se debía desencadenar”. “No podemos hacer de cuenta que nada de esto aconteció”, finalizó.

En tanto, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que con este tema “hubo una falla la semana pasada” en la orgánica partidaria, porque piensa que “se tendría que haber declarado asunto político, siguiendo todo el proceder que establece la carta orgánica”. Explicó que, en esos términos, hubiese significado “una obligación” no apoyar los fideicomisos y, de no cumplirse, “ya no pasaba a evaluarse”, sino “a sancionar, directamente, porque declarar asunto político implicaba que para el PN “correspondía la votación en ese sentido”.

Rodríguez recordó que lo que en realidad se hizo a nivel orgánico del PN fue una decisión de la comisión departamental nacionalista de respaldar a la mayoría de los ediles, y una decisión del directorio haciendo suya la declaración y, por ende, también respaldando a los ediles.

El diputado subrayó que, al no haberlo declarado asunto político, se debe evaluar si corresponde o no la sanción, y si se actuó de acuerdo a la ética. “De haberse declarado asunto político, este tema hoy no sería objeto de discusión. En todo caso, lo que se estaría evaluando es directamente la sanción”, finalizó.