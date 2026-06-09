Directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética el caso de los dos ediles que apoyaron los fideicomisos de la IM

La semana pasada, los votos de los nacionalistas Joaquín Campos y Nicolás Hernández, junto con los del independiente Guillermo Kruse y el colorado Federico Paganini, fueron clave para la aprobación de los préstamos en la Junta Departamental.

El directorio del Partido Nacional (PN) se reunió este martes para analizar la situación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el marco de las dos comisiones investigadoras que se han propuesto en el Parlamento por parte del oficialismo y la oposición. Sin embargo, el directorio también evaluó un acontecimiento de la semana pasada: la votación de dos ediles nacionalistas en la Junta Departamental a favor de los fideicomisos que había solicitado la Intendencia de Montevideo para programas de limpieza, veredas y calles, que fue determinante para que el oficialismo lograse un financiamiento adicional de 260 millones de dólares, incluido el plan de saneamiento (que fue aprobado por unanimidad).

Los planes de limpieza, veredas y calles fueron apoyados por solo cuatro ediles de la oposición: los dos ediles de la lista 22 del PN, Joaquín Campos y Nicolás Hernández; el edil independiente Guillermo Kruse, quien fue electo por el lema del PN, y el edil colorado Federico Paganini. La lista 22 es liderada por el exdirector nacional del Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) Santiago Caramés. Tal como informó la diaria, el apoyo de los ediles nacionalistas a la solicitud de la Intendencia de Montevideo generó molestias en la interna de su partido.

La directora del PN e integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Gloria Rodríguez, había dicho en diálogo con la diaria que en la Comisión Departamental de Montevideo, que es presidida por el senador Martín Lema, se había acordado no acompañar los tres fideicomisos que finalmente se aprobaron en la Junta Departamental. En ese sentido, Rodríguez había adelantado que el hecho se analizaría “con muchísima seriedad” en el directorio del PN.

Este martes, según informó El País y confirmó la diaria, el asunto se derivó a la Comisión de Ética del partido, que analizará la postura que adoptaron tanto Campos como Hernández. No obstante, en el directorio no se analizó en profundidad ni se hizo “ninguna consideración” sobre el fondo del asunto.

La semana pasada, Rodríguez y el exdiputado Álvaro Viviano, que también integra el directorio, habían coincidido en diálogo con la diaria que el caso debería tratarse en el directorio “con cautela, con tranquilidad”.