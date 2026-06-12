Avanza pasaje del Casino Municipal al MEF: Bergara aseguró que “no hay un riesgo laboral”

El intendente de Montevideo puntualizó que los funcionarios que no tengan “causal jubilatoria” van a integrarse a “otras tareas” dentro de la comuna; desde Adeom, la secretaria general, Silvia Tejera, apuntó al “dolor de perder un servicio que tiene historia en la función municipal”.

Desde hace 15 días, la Intendencia de Montevideo y Adeom Montevideo negocian qué sucederá con las cerca de 50 personas que conforman la plantilla del Casino Municipal. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, confirmó el miércoles que se avanza de cara a dejar el servicio en manos de la Dirección General de Casinos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Silvia Tejera, secretaria general del sindicato municipal, subrayó en rueda de prensa “el dolor de perder un servicio que tiene historia en la función municipal” y afirmó que “lamentablemente no se tuvo en cuenta la visión de los y las trabajadores”.

Bergara, por su parte, detalló también en rueda de prensa que “la inmensa mayoría” de los funcionarios “tienen causal jubilatoria”. “Van a tener la opción del egreso jubilatorio, otros van a integrarse a otras tareas en el marco de la Intendencia de Montevideo”, adelantó el responsable del gobierno departamental. “Acá no hay un riesgo laboral, no hay ningún derecho que quede por el camino, todo lo contrario”, reforzó.

El intendente de Montevideo destacó que lo que está pasando es “la consecuencia lógica” de hacer lo prometido en campaña. Recordó además que es la Dirección General de Casinos “la encargada de las políticas de juego y de administrar los casinos”. Días atrás, el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Camilo Benítez, adelantó a El Observador que se espera cerrar el convenio con el MEF “a mitad de agosto o setiembre”.

En la misma línea, varios medios también informaron que la intendencia resolvió dejar sin efecto la designación de la licenciada Lorena Infante como gerenta de Casinos. Se detalló que fue reasignada al cargo de gerenta de Compras. El documento que se dio a conocer puntualiza que la decisión fue tomada en el marco del “inminente traspaso” del Casino Municipal al gobierno nacional.

“Estamos discutiendo qué va a pasar con los 50 compañeros y compañeras que son parte del funcionariado del casino, tenemos una particularidad [y es] que el sector de casinos computa su jubilación por insalubridad, entonces habría una gran cantidad de trabajadores y trabajadores que estarían en condiciones de jubilarse”, detalló Tejera sobre el proceso de negociación. “El tipo de tareas que se hacen en el casino son específicas de ese sector, no hay otro lugar en la intendencia [en el] que se puedan desarrollar”, comentó en relación con quienes seguirán con funciones en la comuna.

La visión del Ministerio de Economía

El senador del Partido Nacional y excandidato a la intendencia de Montevideo, Martín Lema, realizó en noviembre del año pasado un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas para saber detalles del traslado del Casino Municipal. El dirigente opositor señaló que la solicitud de información fue motivada por el hecho de que “el intendente de Montevideo insiste en trasladar el Casino Municipal a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas en lugar de proceder al cierre”, lo que lleva a que el proceso se haya “dilatado en el tiempo, generando que las pérdidas del Casino Municipal sigan siendo asumidas por todos los montevideanos”.

En concreto, Lema consultó si el MEF “está dispuesto a recibir la gestión del Casino Municipal”, y consultó, en caso de ser así, “cómo se prevé el proceso de transición y el traspaso de los funcionarios”, así como “qué plazos se estiman para concretar dicha transición”.

La respuesta al pedido llegó a principios de febrero a través de un documento firmado por Fernando Estévez, el director general de Casinos. Se respondió que en ese entonces la unidad venía trabajando “conjuntamente” con la administración departamental a los efectos de “asumir la gestión” de acuerdo a “las directivas” demandas del MEF y el programa de la propia unidad ejecutora.

En línea con lo declarado recientemente por Bergara, desde el MEF ya se adelantaba entonces que “no está previsto el traspaso” de los funcionarios departamentales afectados, por lo cual el casino “será explotado con personal de la unidad”. “Se espera poder concretar la transición en el presente año”, puntualizó también la nota firmada por Estévez.