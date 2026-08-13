Alejandro Sánchez dijo que el país “no puede ser rehén” del conflicto en la terminal especializada del puerto de Montevideo

El secretario de Presidencia explicó que el gobierno observa la situación “con mucha preocupación” y trabaja “intensamente” de manera de llegar a un acuerdo que ponga fin a la situación.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que Uruguay “no puede ser rehén” de las diferencias que existen entre la empresa a cargo de la Terminal Cuenca del Plata y el sindicato de trabajadores, en el marco del conflicto en el sector, y que así se lo transmitió el gobierno a ambas partes.

En una rueda de prensa celebrada a la salida de un evento celebrado por la Agencia Nacional de Desarrollo con motivo del Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Sánchez sostuvo que el gobierno observa la situación “con mucha preocupación, por lo que “está trabajando intensamente” con la intención de alcanzar “un acuerdo que permita que vuelva a la normalidad el trabajo”.

El secretario de Presidencia puntualizó que el conflicto no afecta al puerto de Montevideo en su totalidad, sino a su terminal de contenedores, por lo que “hay otras áreas [...] que están funcionando”, y recordó además que el conflicto de los trabajadores se circunscribe únicamente al “área privada” de la terminal, “donde está radicado el conflicto”.

“Desde el gobierno estamos generando las garantías primero para que, en el caso de que haya asambleas, haya guardias gremiales y que se pueda llegar a un acuerdo entre la empresa privada y los trabajadores, porque esto no es una negociación con la Administración Nacional de Puertos”, sostuvo.

Por su parte, y consultado acerca de cómo se distribuirá la línea de crédito de 750 millones de dólares para encarar posibles daños por desastres naturales por el fenómeno de El Niño que el gobierno anunció a principios de esta semana, Sánchez aclaró que dichos fondos se encuentran reservados para “atender la emergencia” a medida que esta suceda a lo largo del territorio nacional, y dijo que el gobierno actuará con “con efectividad” para dichos casos.

Agregó que los suelos están “bastante saturados” y que ello “implica, obviamente, un riesgo para algunas zonas que ya están en algún límite, en función de que pueden ser zonas inundables, y, por lo tanto, hay que, de alguna manera, desplazar a esas personas”, y aseguró que el gobierno buscará “atender la emergencia sin importar el color político de ningún departamento, ningún intendente, ni nada”. “Estamos trabajando [...] de la mejor manera posible, pensando en la gente y pensando en cómo prevenimos lo más que podamos”, sentenció.

También se abordó la reciente encuesta de opinión pública de Opción Consultores, que recoge que el 57% de la población desaprueba la gestión de gobierno. El secretario de Presidencia sostuvo que el gobierno tiene que “trabajar” y aseveró que eso es lo que se está haciendo en este momento mediante diferentes anuncios, como la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la futura instalación de un data center especializado en inteligencia artificial por parte de Antel en Canelones, y las preparaciones de cara a El Niño. “Esa es la tarea del gobierno: de las encuestas se encargan los politólogos”, concluyó.